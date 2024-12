Armengol denuncia que amb el PP de Prohens «no hi ha cap rumb ni direcció» per a les Balears

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha estat l’encarregada de fer la cloenda del II Congrés Internacional Feminista organitzat per l’Associació Espanyola de Feministes Socialistes, FeMeS, que durant dos dies ha abordat les conseqüències de l’accés a la pornografia i la resposta feminista i social que s’ha de donar a les violències contra les dones.

Abans de començar l’acte, però, Armengol s’ha referit a la situació política actual, sobre la qual s’ha mostrat molt preocupada, perquè «després de més d’un any de govern de dretes no hi ha cap rumb, cap direcció i patim una inestabilitat absoluta que no es mereix la ciutadania».

Per a la secretària general, tenim «el pitjor PP de la història democràtica d’aquesta comunitat autònoma, amb una incapacitat absoluta de resoldre els problemes i de tirar endavant solucions per a la ciutadania», per la qual cosa ha demanat a la presidenta del Govern «que posi esment i comenci a fer feina seriosament per la ciutadania d’aquestes illes».

A la dirigent ‘socialista’ li ha cridat especialment l’atenció el fet que Prohens no vulgui tornar a parlar dels pressupostsfins al febrer, per la qual cosa ha criticat que «no puc entendre de cap manera que la senyora Prohens quedi sense pressuposts i digui que pel febrer ja ho veurem, perquè d’aquests pressuposts depenen inversions absolutament necessàries per a les Illes i drets dels ciutadans», per la qual cosa «no val partir de vacances de Nadal, no parlar amb ningú i no fer res fins al febrer».

Davant «el desgavell» provocat per Prohens, Armengol ha ressaltat que «el PSIB-PSOE està, com sempre, sent un referent del seny, del rigor i de la defensa de l’interès general de tota la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma».

Prova d’això, segons Armengol, és que «des del seny i la responsabilitat aturarem que es derogui la llei de memòria democràtica, gràcies a les entitats memorialistes que tant ho han lluitat, i aturarem alguns desgavells urbanístics que es pretenien fer via decret llei».

A més, Armengol ha recordat que «nosaltres vam governar vuit anys seguits amb vuit pressuposts en temps i forma i amb una situació de pacte que vam saber dur des del rigor, produint més progrés, més riquesa i millor redistribuïda, mentre que ara tenim absolutament el contrari».