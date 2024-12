El Pi exigeix accions urgents per la llengua blava i la millora en la gestió dels residus ramaders

Davant la greu situació generada per la propagació de la malaltia de la llengua blava a Mallorca i les dificultats en la gestió dels residus de cadàvers d’animals, El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat una moció al Ple del Consell de Mallorca per a instar les institucions a actuar amb «urgència i determinació».

«La llengua blava, una malaltia vírica que afecta greument el bestiar, ha causat pèrdues econòmiques al sector ramader», assenyalen. Tot i que la vacunació ha començat a finals de novembre, El Pi denuncia la «manca d’agilitat en l’actuació de les autoritats que ha deixat els ramaders desprotegits, incrementant els danys econòmics i logístics». «Hem estat la darrera comunitat autònoma en començar a vacunar», critica la consellera Magdalena Vives.

L’altre problema per als ramaders és la gestió dels cadàvers del bestiar de dimensions més grans. «Tot i que la normativa permet l’enterrament en zones remotes, els requisits exigits, com identificar zones de vulnerabilitat o gestionar declaracions responsables, dificulten enormement aquesta pràctica. Han passat anys fins que han obert. A més, les opcions actuals, com les instal·lacions temporals d’Emaya, no són suficients per donar resposta a les necessitats del sector», explica Vives. El Pi subratlla que calen solucions estructurals i un pla integral de gestió de residus.

Per a fer front a aquesta crisi, El Pi ha presentat una sèrie d’acords per a instar les institucions a actuar amb determinació. «Necessitam un pla d’ajudes urgents per reposar els animals perduts; fomentar el consum de productes locals de Mallorca; fer un pla de gestió de residus dels cadàvers dels animals, garantint agilitat i seguretat; i la instal·lació de maquinària especialitzada, com trossejadores, a la incineradora o altres instal·lacions per tractar adequadament els cadàvers», insisteix.

«El sector ramader és clau per a la nostra illa, i no podem permetre que continuï sent ignorat. Les institucions han d’actuar ja per a protegir aquest pilar essencial de la nostra economia i identitat», ha sentenciat la consellera Vives.