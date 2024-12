[VÍDEO] Una diputada de Sumar nega que l'independentisme pugui ser víctima de delictes d'odi

La diputada d’Esquerra Unida, part de Sumar, Engracia Rivera ha negat que els atacs, amenaces i insults rebuts pel president Carles Puigdemont que ha denunciat l’advocat Gonzalo Boye es poguessin qualificar de delicte d’odi. «A diferència dels represaliats que van ser empresonats, ell ha passat anys vivint a Bèlgica i ha gaudit d’un alt nivell de vida, cobrant el sou d’eurodiputat sense que hagi patit cap mena de discriminació o vulneració de drets», ha etzibat Rivera.

Rivera ha dit que «no és pertinent d’utilitzar aquesta subcomissió per tractar casos individuals que no tenen una relació directa amb el problema del discurs d’odi que analitzem aquí. El seu representant ha passat anys vivint a Bèlgica mentre uns altres dirigents polítics i socials del procés eren condemnats a penes de presó. El seu representant ha gaudit d’un alt nivell de vida, ha cobrat el seu sou d’eurodiputat sense que hagi sofert cap mena de discriminació o vulneració de drets. Entenem que el seu representat no és l’exemple més representatiu de les persones que pateixen els discursos d’odi».

Al congrés espanyol ha comparegut Boye per denunciar que els polítics independentistes havien estat objecte de delictes d’odi durant el procés i que es van trobar desprotegits per les institucions, queixes que han estat menystingudes pels portaveus del PP, Vox i i Sumar. Junts per Catalunya va proposar per a comparèixer com a expert en la subcomissió d’Igualtat encarregada de revisar la legislació sobre delictes d’odi a Boye.

L’advocat ha explicat que molts dels independentistes que ha representat havien estat «dianes de discursos d’odi» i de «conductes penalment reprovables». Ha denunciat que se’ls qualifiqui de «traïdors, supremacistes, covards, colpistes», i fins i tot del càntic «a per ells» en les fases més tenses del procés.

Boye ha destacat que hi va haver una «desprotecció institucional» dels independentistes perquè les seves denúncies «no prosperaven als tribunals, fins i tot quan afectaven menors d’edat, perquè la justícia entenia que els fets no tenien una aparença delictiva». Ha demanat una «reflexió jurídica» per a reforçar la protecció al codi penal espanyol.

Podeu veure la sessió completa de la subcomissió de dimarts aquí: