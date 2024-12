El Govern retira el projecte de pressupostos per no comptar amb els suports necessaris per a la seva aprovació

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha revelat al ple que aquest mateix dimarts l'Executiu retira el projecte de pressupostos per a 2025 «en vista que no es donen les condicions» perquè se'n produeixi l'aprovació.

Així ho ha indicat després de recordar que aquest dimarts mateix s'ha acordat amb l'esquerra endarrerir la votació de la derogació de la llei de memòria democràtica.

La líder de l'Executiu balear ha posat èmfasi que el «full de ruta» del seu Govern és el programa electoral amb què es va presentar el PP a les eleccions.

Prohens ha destacat el seu «orgull i força» per «haver guanyat les eleccions autonòmiques» a les Balears i per liderar el «partit que genera més confiança».

Per part seva, el portaveu del PSIB a la Cambra balear, Iago Negueruela, ha remarcat que hi ha pilars a les Illes que no es poden tocar, com «la memòria d'un poble».