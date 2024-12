El PP arriba a un acord amb l'esquerra i no es derogarà la llei de memòria democràtica

La derogació de la llei de memòria democràtica ha decaigut de l'ordre del dia del ple d'aquest dimarts després de l'acord del PP amb el PSIB, Més per Mallorca i Més per Menorca -la diputada d'Unides Podem no era al ple- per a no donar suport a la liquidació.

La votació s'inclourà al ple de la setmana que ve que inclourà també la validació del decret per a corregir les esmenes de Vox que el PP va aprovar «per error» en el debat de la llei de simplificació.

Després de l'anunci de l'acord, el PSIB ha anunciat la retirada de l'ordre del dia de diverses preguntes adreçades al vicepresident del Govern, Antoni Costa, relacionades amb la negociació dels Pressupostos.

L'anunci de la retirada de la proposició impulsada per Vox per a derogar la llei de memòria democràtica ha estat la culminació d'un inici accidentat del ple parlamentari d'aquest dimarts. La sessió havia de començar a les 09.30 hores amb el debat de les preguntes de control a l'Executiu, però a petició del PP s'ha acordat un recés de 30 minuts.

Ha estat en aquest moment, poc temps després, que Vox ha anunciat un acord amb el PP en matèria lingüística per a aprovar els Pressupostos i que ha estat immediatament desmentit pel PP.

Al cap de poc temps, la portaveu de l'extrema dreta, Manuela Cañadas, ha tornat a la sala assegurant que l'acord en matèria lingüística existeix i ha acusat el PP de mentir.

Poc després, cap a les 10.00 hores, el president de la Cambra ha anunciat la represa de la sessió, encara que faltava el portaveu del PP, Sebastià Sagreras. En aquell moment, s'ha dictat un nou recés de 15 minuts, moment en què la bancada del PSIB ha abandonat la sala per a reunir-se.

El ple ha començat al voltant de les 10.30 hores amb la petició, per part del PP, que es retiràs de l'ordre del dia el debat i votació de la proposició de llei de derogació de la llei de memòria democràtica. Al PP li ha seguit el PSIB, que ha comunicat la retirada de diverses preguntes de control adreçades al vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Antoni Costa, sobre la negociació dels Pressupostos.