El Pi denuncia «la incompetència» del Govern espanyol amb el nou registre de viatgers i exigeix «responsabilitats»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha manifestat aquest dissabte el seu «profund desacord» amb la implementació del nou registre de viatgers impulsat pel Ministeri de l’Interior, que ja «ha generat greus crítiques per part del sector turístic i de la societat en general». «Aquesta mesura, lluny d’oferir solucions, suposa un nou atac al sector més important de la nostra economia i un exemple flagrant d’incompetència i desconeixement de la realitat de les Illes Balears», ha assegurat el partit.

Segons El Pi, «la càrrega burocràtica i operativa, la preocupació sobre la privacitat i la protecció de dades, l’impacte en el client i la falta de consens i diàleg són els principals problemes que afecta aquesta normativa a les Balears». «El nou registre imposa una burocràcia desmesurada a les empreses turístiques, especialment a les petites i mitjanes, que són majoritàries a les Illes. La recollida de fins a 42 dades personals per cada client no només incrementa la complexitat del procés d’admissió, sinó que també augmenta els costos operatius i compromet la competitivitat del nostre sector turístic, el motor econòmic de les Illes», han assegurat.

Per altra banda, segons El Pi, «l’obligació de conservar dades delicades durant tres anys planteja riscos evidents per a la privacitat i la seguretat dels viatgers. Des del mateix sector de protecció de dades s’han alertat de possibles filtracions o robatoris d’informació, amb greus conseqüències per a la confiança dels turistes». «A més, l’excés de requisits administratius provoca una experiència negativa per als visitants, que poden percebre les Balears com un destí complicat i poc atractiu. En un mercat global altament competitiu, això pot desincentivar l’arribada de turistes i posar en perill la nostra principal font de riquesa», ha afirmat el partit.

Aquesta normativa, segons El Pi, «ha estat imposada de manera unilateral, sense consens amb el sector turístic ni amb les institucions locals. Les contínues errades tècniques de la plataforma digital destinada al registre només han agreujat la confusió i la incertesa entre els operadors».

Davant d’aquesta situació, El Pi «exigeix responsabilitats» al Ministeri de l’Interior i reclama «la retirada immediata d’aquesta normativa». «Les Balears no poden continuar pagant el preu de decisions arbitràries i mal planificades que posen en risc el nostre futur econòmic i social. Reiteram el nostre compromís amb el sector turístic i la defensa dels interessos de les Balears davant les imposicions de Madrid. Les nostres illes mereixen polítiques adaptades a la seva realitat i no mesures que dificultin encara més el dia a dia de les nostres empreses i residents», ha sentenciat el partit.