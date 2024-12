L’esquerra presentarà una iniciativa a tots els ajuntaments per al manteniment de la llei de memòria democràtica

El PSIB-PSOE «no es resigna» a la derogació de la llei de memòria democràtica i presentarà una iniciativa a tots els ajuntaments de les Illes per al manteniment d’aquesta normativa i en defensa de la memòria, la dignitat i la justícia de les víctimes. Així ho ha anunciat aquest dissabte el secretari de Drets Socials i Migracions del PSIB-PSOE, Omar Lamin, juntament amb la secretària de Memòria Democràtica, Lorena Oliver.

A més del rebuig a la derogació de la llei, la iniciativa instarà el Govern «a mantenir el compromís amb les polítiques públiques de memòria democràtica, incloent-hi les iniciatives d’educació, sensibilització i divulgació històrica, així com els programes de localització, identificació i recuperació de les persones desaparegudes, amb la finalitat de garantir la veritat i la dignitat col·lectiva».

La proposta també pretén «involucrar els ajuntaments en la promoció de la memòria democràtica en l’àmbit local, mitjançant accions com el suport a la localització de fosses, la commemoració de les víctimes del franquisme i la divulgació de la història democràtica a través d’actes i programes educatius, especialment dirigits a les noves generacions». Finalment, es vol oferir a les famílies de les víctimes i a les entitats de memòria democràtica «el suport necessari per garantir que la seva lluita per la veritat, la justícia i la reparació no s’aturi».

Segons el PSIB-PSOE, cal tenir en compte que la derogació de la llei de memòria democràtica «suposaria el manteniment i restauració de monuments franquistes, la paralització d’accions de reparació simbòlica per a les víctimes, l’oblit de judicis polítics injustos, la paralització de les mesures legals per a la restitució dels drets de les víctimes o la paralització de projectes en marxa, com la creació d’espais de memòria o museus dedicats a recordar les víctimes del franquisme». «Es tracta d’una normativa necessària i que dona continuïtat a la llei de fosses, la qual ja ha permès tenir 161 persones trobades, 30 identificades i 29 lliurades a les seves famílies», han conclòs.