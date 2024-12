Bauzá: «La voluntat del Govern amb la llengua i la cultura ha quedat més que demostrada amb les polítiques que s'han aplicat i s'aplicaran»

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, ha assegurat que els ciutadans de les Balears «tenen garantits els seus drets lingüístics» malgrat «l'error humà» del PP aprovant més de 30 esmenes de Vox al dictamen del decret llei de simplificació.

Bauzá s'ha pronunciat així, aquest dimarts, al ple del Parlament, en resposta a una pregunta de la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, reiterant que el Govern «està compromès amb la defensa i promoció de la llengua i cultura pròpia» i, per tant, «l'error humà» comès pel PP «serà corregit» per l'Executiu autonòmic, «la voluntat del qual amb la llengua i la cultura ha quedat més que demostrada amb les polítiques que s'han aplicat i s'aplicaran», ha subratllat.