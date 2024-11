Apesteguia: «Prohens ha abocat el país al caos per voler fiar-ho tot a l’extrema dreta»

Més per Mallorca ha celebrat aquest dimecres una assemblea general al Casal Pere Capellà d’Algaida en la qual el coordinador general de la formació, Lluís Apesteguia, ha assegurat que «Prohens ha abocat el país al caos per voler fiar-ho tot a l’extrema dreta». En aquest sentit, Apesteguia ha afirmat que «les institucions i el país estan en mans d’uns irresponsables que han generat la major catàstrofe legislava que pateix el país i la gent».

El també portaveu parlamentari de Més per Mallorca ha assegurat que «l’error del Govern Prohens és haver pactat amb qui vol eliminar el català a l’administració i a l’escola, construir en espais naturals d’especial protecció, atacar la igualtat i la coeducació, eliminar ajudes a migrants, legalitzar camps de polo, construir damunt les platges, no clausurar establiments turístics que hagin comès infraccions o no donar un ús social a l’habitatge, entre altres barbaritats».

Per la seva banda, el secretari general del partit ecosobiranista, Jaume Alzamora, ha assegurat que la formació «continuarà fent feina per enfortir el projecte de MÉS com a eina de transformació social i treballant per lluitar contra l’extrema dreta, defensar el país i avançar en drets».