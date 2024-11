Més per Palma presenta una moció per a garantir el futur de l’IES Politècnic

El grup municipal Més per Palma ha presentat una proposta al Ple de l’Ajuntament per a instar la Conselleria d’Educació i Universitats a garantir la continuïtat de l’educació secundària i del batxillerat a l’IES Politècnic, un centre amb una trajectòria històrica fonamental per a l’educació pública de Mallorca.

Kika Coll, regidora de MÉS per Palma, ha denunciat la falta de transparència i la manca de respecte de la Conselleria i del Govern del PP envers la comunitat educativa: «El Politècnic és molt més que un centre educatiu; és un espai de cohesió social i un símbol de l’educació pública de qualitat. El seu desmantellament unilateral posa en risc l’educació de 350 alumnes, 70 professors i el dinamisme del barri».

Una història que no es pot perdre

Fundat el 1932, l’IES Politècnic ha estat un centre pioner en Formació Professional a Mallorca i ha anat evolucionant per a incloure ESO i Batxillerat. Durant dècades, ha estat una eina clau per a la igualtat d’oportunitats i ha permès que moltes famílies combinin estudis i feina, gràcies especialment al Batxillerat nocturn.

Conseqüències preocupants

La falta d’informació per part de la Conselleria ha generat una gran incertesa entre la comunitat educativa. «Sense un pla clar i consensuat, s’abandona a la seva sort tant els alumnes com el professorat. Això podria provocar pèrdues de llocs de feina i empitjorar el teixit social i econòmic del barri», ha afirmat la regidora.

Propostes concretes de Més per Palma

1. Dialogar amb la comunitat educativa: Informar de manera transparent i consensuar qualsevol decisió amb els professors, famílies i estudiants.

2. Garantir la continuïtat de l’ESO i el Batxillerat: Mantenir aquestes línies com a part essencial del Politècnic.

Segons Coll, la comunitat educativa ha elaborat un informe que demostra la viabilitat de mantenir les línies d’ESO, Batxillerat i FP: «Aquest informe evidencia que, amb voluntat política, el Politècnic pot seguir sent un centre educatiu inclusiu i complet».

Defensar l’educació pública com a prioritat

Per a Més per Palma, decisions d’aquest tipus han de basar-se en el consens i el diàleg, no en les imposicions. «L’educació pública és un dret, no un privilegi. La Conselleria del govern de Prohens vol desmantellar centres educatius històrics com el Politècnic sense escoltar ni respectar la seva comunitat», ha conclòs Kika Coll.