El Pi: «En un any i mig només s’ha transformat un petit hotel obsolet en habitatge»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, ha reclamat a totes les administracions que fomentin i impulsin mesures per a reconvertir hotels obsolets en habitatges. «Més d’un any i mig que en xerram i només un petit hotel de 28 places ha demanat aquesta transició», explica el portaveu de la formació.

Proposta per les Illes va ser l’impulsor, la passada legislatura, d’incloure dins la llei de turisme que els hotels obsolets es puguin transformar en habitatge amb la condició que el 50% dels pisos siguin HPO, Habitatge de Protecció Oficial. Fa poc més d’un any, la formació va instar les institucions a fomentar aquesta pràctica, però segons va explicar el conseller insular a preguntes d’El Pi, tan sols un hotel de 28 places ha demanat fer aquest canvi d’ús.

«Amb la crisi residencial que tenim, ni el Govern ni el Consell de Mallorca han fet res per reconvertir hotels obsolets en habitatges. Ja fa anys que en xerram», recorda el portaveu Antoni Salas. «Si volem habitatges, és hora que tant uns com altres posin un poc d’interés», insisteix.