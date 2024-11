Les esmenes a la totalitat als pressupostos per al 2025, a debat dimarts al Parlament

Les esmenes del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem- a la totalitat als pressupostos autonòmics per al 2025 és un dels temes que es debatran al ple del Parlament de dimarts, 19 de novembre, entre altres qüestions que es tractaran a la sessió de control al Govern, en una interpel·lació o en el debat d'una moció.

El portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha defensat l'esmena que el Grup Socialista ha presentat perquè considera que, a grans trets, aquests comptes «no tenen grans novetats, ni aposten pels serveis públics», de manera que, «no responen a les necessitats reals de la ciutadania de les Balears».

Més en detall, Negueruela ha criticat que aquests comptes es caracteritzen per «consolidar la baixada d'impostos als més rics mentre els ingressos es poden mantenir gràcies a les rendes dels treballadors», que «veuran com l'any que ve no tenen el transport públic gratuït perquè el Govern no vol fer l'esforç». Igualment, ha denunciat que els comptes per al 2025 «tampoc no milloren l'educació pública perquè el conseller Vera diu que on hi ha escola concertada no cal millorar la pública».

A més, el portaveu del PSIB s'ha queixat que «es retalla la partida per als consells insulars», quan són «les institucions responsables de mantenir molts dels serveis públics essencials de les Illes». I, també, que «el director general de l'IB-Salut, Javier Ureña, no és capaç de fer nous centres de salut però sí de augmentar-se el sou».

Per la seva banda, Més per Mallorca ha justificat la devolució dels comptes autonòmics per al proper exercici perquè, al seu parer, «no responen a les transformacions estructurals que necessita l'arxipèlag cap a una sostenibilitat i justícia social més grans».

La formació que lidera Lluís Apesteguia creu que els segons pressupostos del Govern de Marga Prohens consoliden les modificacions fiscals impulsades i que beneficien les persones amb més capacitat econòmica. En aquest sentit, MÉS per Mallorca creu que les baixades d'impostos suposen un descens dels ingressos no financers que s'han traduït en retallades en polítiques necessàries. Entre aquestes polítiques, ha assegurat que troba a faltar una decidida aposta per l'habitatge públic.

En la mateixa línia, el portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha defensat l'esmena dels menorquinistes a la totalitat als pressupostos perquè «no responen als reptes més importants que tenen en aquests moments» les Balears, «és a dir, no responen ni al canvi de model econòmic, ni a la massificació turística, ni a les amenaces del canvi climàtic, ni al problema d'accés a l'habitatge». Des de Més per Menorca han denunciat a més que «els comptes autonòmics continuen supeditats a les obsessions de Vox, el soci indispensable del PP».

Finalment, la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha justificat la devolució dels comptes autonòmics per al 2025 perquè «no hi ha partida per al transport públic gratuït» i «tampoc partides que realment tenguin la intenció de lluitar contra l'especulació immobiliària i l'acaparament d'habitatge per part d'empreses dedicades a la inversió o l'explotació turística».

Gómez ha expressat a més el seu desacord amb «el daltabaix dels pressupostos de memòria democràtica» que ha considerat és «conseqüència de voler derogar la llei». I, entre altres aspectes, ha criticat els «peatges ideològics que el PP paga a Vox», referint-se a «l'oficina antiocupació», així com que el PP hagi «perdonat molts doblers» i hagi «afavorit els rics» perquè tot això ha fet que aquests pressupostos «tenguin un desquadre realment important respecte al que seria la regla de despeses».