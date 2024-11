Unides Podem presenta una esmena a la totalitat del Projecte de Presuposts del 2025

Unides Podem ha presentat aquest divendres, 15 de novembre, una esmena a la totalitat del Projecte de Pressuposts del 2025 de la comunitat autònoma. La diputada Cristina Gómez explica els principals motius d’aquesta esmena. Gómez assenyala que «no hi ha partida pel transport públic gratuït» tot i que «d'ençà que l’estam gaudint ha estat un èxit». «Tampoc hi ha partides que realment tenguin la intenció de lluitar contra l’especulació immobiliària i l’acaparament d’habitatge», «per empreses dedicades a la inversió o l’explotació turística» expliquen des d’Unides Podem. En aquest sentit, la formació defensa una política d’habitatge «proactiva i coherent en favor del dret a un habitatge digne i assequible» i considera que «el que està fent aquest govern és afavorir els interessos del sector immobiliari». Des d’Unides Podem tampoc entenen que la partida de promoció turística «no només no baixi, sinó que augmenti de forma considerable», així com expressen el seu «desacord» amb «el daltabaix dels pressuposts de memòria democràtica» que consideren que és «conseqüència de voler derogar la llei».

Entre altres motius, Gómez també destaca que «no s’ha assolit l'íntegra gratuïtat del cicle escolar 0-3», «una manca d’equitat sanitària i hospitalària entre illes, una qüestió que ja hauria d’estar superada», «no hi ha una aposta clara i contundent a favor del sector primari i la defensa del producte local i km 0». A més a més, la parlamentària apunta als «peatges ideològics» que el Partit Popular «paga a Vox» referint-se a «l’oficina antiokupació». Sobre aquesta qüestió assenyalen les dades que «demostren que és un tema absolutament residual». Fruit del debat de política general, des d’UP exposen: «Pensàvem trobar alguna partida d’accés lliure i gratuït als productes d’higiene femenina i infantil», una mesura que consideren «una manera d’ajudar a les famílies amb la baixada del poder adquisitiu que tothom està patint».

Sobre el programa de Lloguer Segur, Gómez considera que «és un xiringo immobiliari fet amb doblers públics que no respecta els principis mínims, igualtat, concurrència i publicitat, d’un procediment administratiu garantista, ni tampoc el principi de prudència financera. És escandalós que es puguin avançar set anys als propietaris». La representant de la formació morada també és crítica amb el requisit de cinc anys de residència per ser llogater «al cap de dos anys pots trobar gent perfectament integrada a les Illes Balears i que són mà d’obra, moltes vegades en les feines que no feim la gent d’aquí».

La diputada no comprèn com «per compres de segones residències ens sembli molt bé que venguin els nous residents, però que per llogar es demanin cinc anys». La diputada també ha expressat el seu parer sobre el programa Menorca Reserva de la Biosfera i el fet que «es financi a través de l’impost d’estades turístiques. Sempre havíem defensat, el PP també ho feia, que aquest era un finançament autònom i específic per la nostra illa». Per últim, destaca que tant el pressupost previst de la Conselleria d’Aigua com de Presidència respecte al d’Emergències «que d’alguna manera vendrien a intentar prevenir les conseqüències de sinistres naturals com les inundacions o els incendis forestals i urbans».

Des d’Unides Podem consideren que el pressupost «fa molt curt, segurament motivat per la baixada d’imposts que ha dut a terme el govern i que ha afavorit als rics». Han perdonat molts doblers i ara mateix tenen un desquadrament realment important respecte al que seria la regla de despeses» explica Gómez, qui apunta que «les despeses s’han disparat, especialment si la poses en relació amb els ingressos».