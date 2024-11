Unides Podem presenta la seva 'Llei Desokupa' per a perseguir l’assetjament immobiliari

Unides Podem ha presentat aquest dilluns la seva 'Llei Desokupa' una proposició de llei l’objectiu de la qual és «perseguir l’assetjament immobiliari», una pràctica que, segons la diputada Cristina Gómez, «sempre va en perjudici de la part dèbil de la relació contractual que és el llogater».

La proposta legislativa modifica la Llei d’Habitatge de les Balears per a «incloure un mecanisme de protecció contra la discriminació en l’accés a l’habitatge i l’assetjament immobiliari mitjançant l’establiment d’un règim sancionador que permeti al Govern castigar aquestes pràctiques». La proposta, que pretén sancionar també l’incompliment per part de l’arrendador de fer-se càrrec dels costos de gestió immobiliària, defineix l’assetjament immobiliari com «tota acció o omissió en perjudici de la persona ocupant d’un habitatge amb la finalitat de pertorbar-lo en l’ús i el gaudi pacífic d’aquest, inclús generant un entorn material, social, personal o familiar hostil o humiliant, especialment si aquesta conducta es realitza amb intenció de forçar a la persona ocupant a desallotjar l’habitatge».

Així, Unides Podem pretén perseguir les pràctiques d’empreses com Desokupa que «es dediquen a exercir l’assetjament immobiliari i a realitzar desallotjaments extrajudicials per expulsar a famílies vulnerables de les seves cases» però també «formes més subtils per part de la propietat» com, per exemple, «no fer-se càrrec de les reparacions; és a dir, quan el propietari no assumeix les seves obligacions com a tal de forma reiterada està provocant un tipus d’assetjament». Així, la proposta recull una enumeració de casuística considerada assetjament immobiliari i un règim sancionador.

Des d’Unides Podem han afirmat, a més, que aquesta legislació donarà eines a les administracions locals per perseguir l’assetjament immobiliari com «ja fa l’Ajuntament de Barcelona a través d’una Oficina de Disciplina d’Habitatge i un fiscal especialitzat en assetjament immobiliari». A més, Gómez ha anunciat que els morats esmenaran els pressuposts per reconvertir «el xiringuito de l’Oficina Antiokupació» en una oficina contra l’assetjament immobiliari perquè «el pressupost d’habitatge es destini a protegir a la part més dèbil, que és el llogater». Gómez ha assegurat que «estam parlant de drets humans, perquè tenir un habitatge digne és un dret humà i també ho és el dret a viure una vida tranquil·la». A més, les representants morades han anunciat que Podem ja va registrar al Congrés una proposta per a modificar el Codi Penal i il·legalitzar aquest tipus d’empreses «el model de negoci de les quals és guanyar diners a través de l’odi i la persecució violenta de persones vulnerables».

Muñoz denuncia assetjament i amenaces després de ser assenyalada per Desokupa

Per una altra banda, Unides Podem demanarà aquest dimarts a la Consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, si el Govern creu compatible «formar policia al matí i a grups parapolicials violents a la tarda». Així ho han anunciat aquest matí Cristina Gómez, diputada de la formació, i Lucía Muñoz, coordinadora de Podem Illes Balears. La pregunta arriba després de la polèmica formació que va impartir Otavio de Paula, Instructor Cap de Desokupa, a la Policia Local d'Es Castell. «No podem entendre que empreses com Desokupa que es dediquen a exercir assetjament immobiliari se’ls doni una veu i se'ls financi a través de formacions a la policia» ha assenyalat Muñoz, «no ens sembla que a un país democràtic això pugui succeir». Ambdues han estat «suposadament demandades» per De Paula, dues querelles a les quals se suma una altra de Daniel Esteve, el conegut líder de Desokupa, a la coordinadora de Podem Illes Balears. Fonts del partit confirmen que no han rebut cap notificació oficial d’aquestes denúncies, però han volgut també denunciar l’assetjament i les amenaces que ha rebut a través de les xarxes socials després de ser assenyalada per Esteve.

Esteve, que actualment «s’enfronta a una denúncia d’Atresmedia per amenaces als fills dels periodistes d’Equipo de Investigación» és el mediàtic líder de Desokupa, «una empresa que es dedica a exercir assetjament immobiliari i a expulsar de forma violenta i extrajudicial a famílies de les seves cases», explica Muñoz. Muñoz denuncia ser objecte d’amenaces i assetjament «assenyalada» per De Paula i Esteve a xarxes socials. En concret, Muñoz ha assenyalat la publicació d’un vídeo al compte d’Instagram d’Esteve al qual es refereix a ella com «la retrasada podemita» i anima els seus seguidors a acudir al «seu perfil» que «estava obert» perquè «necessita amor, se sent sola».

Des de la publicació d’Esteve, el 28 d’octubre, Muñoz denuncia «mils de comentaris d’odi», alguns dels quals ha enumerat: «hija de puta, vamos a por ti», «pedazo cerda, podemita, cómeme los huevos, Desokupa manda», «payasa, rata, que eres una rata, defensora de ratas», «Lucía te voy a decir una cosa, viva franco, viva España y viva Primo de Rivera», «espero que se enteren de donde vives», «ojalá te ocupen la casa y te violen», «follamoros, deberían entrar a reventarte a tu casa», «subnormal, escoria, basura, rata, bollera asquerosa, tendrías que ser violada por los inmigrantes».

Així, la representant de Podem ha considerat que «no s’ha de ser molt intel·ligent per adonar-se que tot l’odi que estic rebent ve dirigit per persones molt concretes». «Persones que tenen empreses, que es dediquen a treure a famílies de les seves cases de forma extrajudicial i que tenen membres que han vengut a donar formacions a la policia de Menorca». Així, Muñoz ha criticat el «modus operandi» de «l'entorn de Desokupa» que es basa «en el matonisme, l’assetjament i les amenaces». Muñoz s’ha mostrat molt dura també amb el fet de no «haver rebut ni una sola mostra de solidaritat per part d’aquest parlament i tampoc un tractament digne per part dels mitjans, especialment els públics, que ens donàs veu en aquesta història». «Si m’agradaria reconèixer el treball que han fet el Diario de Menorca i elDiario.es que almenys han donat veu a totes les parts», ha conclòs Muñoz.