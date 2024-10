Rebutgen la proposta del Govern del plus d'insularitat dels docents

El Govern balear ha explicat als mitjans de comunicació l’oferta de Funció Pública i Pressuposts als sindicats per a equiparar el complement de residència de l’Administració de la CAIB amb el que percep el personal empleat públic de les Illes Canàries.

Les quanties que posa l’Administració damunt la taula no suposen per a res l’equiparació amb les Canàries. L’STEI Intersindical rebutja taxativament la proposta del Govern, que no respecta el contingut de la PNL aprovada al Parlament de les Illes Balears, a proposta del PP.

Equiparar suposaria una indemnització d’uns 625 € per a les illes diferents de Mallorca; i la proposta del Govern és de 307 €. «És insultant que proposin un calendari d’aplicació progressiu a cinc anys vista», proclama l’STEI.

«És una fita històrica que negociem una taula pròpia de la indemnització per residència, en què la quantia serà la mateixa per a tots els grups i categories del personal al servei de l’administració autonòmica, destriant només per illes. Davant aquesta fita, demanam coherència al Partit Popular i al Govern balear: no és coherent que a Madrid reclamin una equiparació immediata amb les Canàries i, quan es tracta de negociar-ho aquí, presentin un calendari a cinc anys i amb quanties minvades», continua l’STEI.

El mes d’abril la Conselleria d’Administracions Públiques va presentar un primer esborrany d’acord de legislatura, amb una sèrie de propostes en matèria de funció pública per al personal al servei de l’Administració de la CAIB. L’STEI explica que «entre aquestes propostes, no hi figurava l’equiparació amb Canàries de la indemnització de residència. Vàrem ser els sindicats que proposàrem aquesta mesura, que ja va quedar recollida al segon esborrany, del mes de juny.»