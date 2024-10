Prohens afirma que amb la disminució de l'Impost de Turisme Sostenible a l'hivern pretén «desestacionalitzar i reordenar els fluxos turístics»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterat aquest dimarts, durant el ple del Parlament, que la seva proposta d'abaixar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) durant els mesos de desembre, gener i febrer el que pretén és «enviar un missatge és clar de desestacionalitzar i reordenar els fluxos turístics».

Prohens s'ha pronunciat així en resposta a una pregunta formulada pel portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui li ha demanat que concretés la seva proposta de l'ITS per als mesos d'hivern perquè, encara que veu «bé» alguns anuncis durant el Debat de Política General, com la modificació del cànon de l'aigua, les mesures per a combatre el lloguer turístic a plurifamiliars i la bonificació de l'ITS a residents-, MÉS «no aprovarà cap document legislatiu en què es baixi l'ITS ni tres mesos, ni tres dies, ni tres hores», menys encara quan a l'hivern l'impost turístic es bonifica al 75%.

Per a respondre-li, la dirigent del PP ha reiterat que la seva proposta és «incrementar l'ITS durant els mesos de juny, juliol i agost i abaixar-lo al desembre, gener i febrer», a més que hi hagi «una bonificació de l'ITS per als residents». Si bé, ha assenyalat que «els detalls de la proposta s'abordaran a la Mesa pel Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat perquè la proposta es va anunciar al Debat de Política General per a ser portada a aquesta».

D'altra banda, la presidenta del Govern ha respost la pregunta de la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, que li ha demanat aquest dimarts, a la sessió plenària del Parlament: «Considera suficient que un turista que s'allotja a la suite de La Residencia Belmond, que costa 4.390 euros la nit i que ara paga quatre euros, passi a pagar vuit d'ecotaxa a l'estiu?».

Prohens ha retret a Gómez que «no sap d'on s'ha tret que la proposta del Govern sigui duplicar l'impost turístic». «Aquesta proposta és la que va fer el portaveu de MÉS, el senyor Lluís Apesteguia», ha remarcat la presidenta. Per això, l'ha emplaçat a «parlar amb ell i que li digui que li sembla poc».

«La meva proposta és regular els fluxos turístics tot l'any i donar suport als residents amb deduccions fiscals. Mentre vostès imposaven, nosaltres proposam després d'escoltar la Mesa per la Sostenibilitat», ha subratllat Prohens, recordant-li així mateix que Unides Podem «formava part d'un Govern que va utilitzar l'ITS per a concertar un concert 'Los 40 Principales'».