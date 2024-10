Reiteren la necessitat de la retirada del Pla de Segregació Lingüística

MÉS per Mallorca ha tornat a insistir aquest dijous en la necessitat que el Govern retiri el Pla de Segregació Lingüística, que considera un «despropòsit pedagògic» que perjudica la llengua pròpia de les Illes Balears. Durant la compareixença del conseller d’Educació, Antoni Vera, a la Comissió d’Educació del Parlament, a petició de la formació ecosobiranista, MÉS ha denunciat que el pla només busca segregar l’alumnat segons la llengua que parlen i que ha estat àmpliament rebutjat per la comunitat educativa.

La diputada de MÉS, Maria Ramon, ha criticat durament la mesura, afirmant que atempta contra el model educatiu de les Illes i la tasca dels professionals de l’educació. «El Govern ha de retirar aquest pla que la comunitat educativa no vol, ja que ataca la nostra llengua, el model d’escola i la feina dels mestres», ha dit Ramon durant la intervenció.

Ramon ha posat en relleu que només 11 centres educatius, tots concertats, han adoptat el pla, fet que demostra la falta de suport que té dins del sector educatiu. Quan va preguntar al conseller Vera sobre aquesta baixa adhesió, aquest va respondre que ho valorava positivament, destacant la llibertat de tria dels centres.

En un altre moment de la compareixença, Vera ha expressat que no és partidari de la immersió lingüística, una postura que ha inquietat la diputada ecosobiranista, especialment en el context de l'actual situació de crisi lingüística. Ramon ha expressat la seva preocupació per la baixa presència social de la llengua catalana i ha demanat explicacions sobre com el Govern pretén abordar aquesta emergència lingüística.

Finalment, MÉS per Mallorca ha anunciat que continuarà fent un seguiment del pla, amb preguntes per escrit a la conselleria, per supervisar l'ús dels recursos públics destinats a aquest projecte. A més, seguirà exigint la retirada d’aquest pla que consideren perjudicial per a l'educació i la cohesió social.