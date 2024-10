Jaume Alzamora: «No volem ser una colònia i continuarem defensant que Espanya ens roba»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha expressat la seva defensa del concert econòmic per a les Illes Balears durant el ple de la institució insular. Alzamora ha afirmat que la seva proposta busca «recaptar els impostos i fer posteriorment l'aportació solidària corresponent» i ha insistit en la importància que les illes tenguin un control sobre els seus recursos econòmics.

Durant el debat sobre una moció relativa al finançament, Alzamora ha subratllat que des de MÉS es vol tenir «la clau de la caixa» i ha deixat clar que «mai no renunciarem a reclamar el què ens correspon». En aquest sentit, ha manifestat que «no volem ser una colònia espanyola», referint-se a la relació de dependència amb l'Estat espanyol i al seu model de recaptació fiscal.

A més, Alzamora ha animat les forces polítiques catalanes a «ser més ambicioses» en les seves reclamacions sobre finançament, afirmant que les seves demandes coincideixen amb les de les Illes Balears. També ha reclamat un major retorn del dèficit fiscal històric i ha conclòs la seva intervenció reiterant que «Espanya ens roba».

Amb aquestes declaracions, MÉS per Mallorca continua posicionant-se fermament a favor d'un model de finançament que considerin just i equitatiu per a les Balears amb l'objectiu de garantir el benestar i la sostenibilitat del territori.