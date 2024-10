MÉS retreu al Consell de Mallorca que «relegui la salut mental del jovent» i «no posi en marxa iniciatives efectives»

El grup de MÉS per Mallorca al Consell ha lamentat la «manca de sensibilitat» del govern insular a qui retreu que «relegui la salut mental del jovent» i que «no posi en marxa iniciatives efectives». En aquest sentit, la consellera Catalina Inés Perelló ha instat el departament de Presidència, al qual hi ha adscrita la Direcció Insular de Joventut, a donar compliment a l'acord plenari (impulsat per la formació ecosobiranista) amb l'objectiu d'oferir assistència psicològica als infants i joves de Mallorca. L'acord, ha recordat Perelló, incloïa destinar els recursos necessaris per a «garantir el benestar psicològic del jovent».

No obstant això, la consellera de MÉS ha denunciat que aquesta mateixa setmana el Consell ha presentat un cicle de xerrades que, «tot i que aplaudim es tracta d'una iniciativa que queda molt lluny dels objectius plantejats». Segons Perelló, «des de MÉS no ens oposam; just el contrari. Així i tot, el Consell ha optat per una iniciativa que va clarament dirigida als professionals. Trobam a faltar accions concretes i un ajut real al jovent».

«Per contra, la Direcció Insular de Joventut ha organitzat aquests dies un viatge a Menorca. Si bé compartim que cal organitzar activitats de lleure, no podem oblidar que el Consell té transferides les competències en matèria de joventut i que, d'acord amb el marc normatiu vigent, entre les seves atribucions hi ha establir programes i accions que facilitin l'autonomia personal de la joventut i promoguin hàbits de vida saludables i actituds responsables», han explicat. En aquest sentit, ha reclamat activitats i programes més concrets.

Així, Perelló ha remarcat que «en un context en el qual els i les joves s'enfronten a un futur incert marcat per les dificultats per emancipar-se, accedir a un habitatge digne, els salaris baixos i la precarietat laboral, el benestar emocional d'aquest col·lectiu s'ha vist afectat davant d'uns canvis que es perceben com a permanents i que afecten especialment la seva salut mental». «És per això que cal promoure campanyes publicitàries i accions de conscienciació per promoure la salut mental del jovent. De moment només tenim accions dirigides als professionals. Cal complementar-les amb accions específiques per als joves», ha conclòs.