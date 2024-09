El PSOE demana «alternatives a les polítiques d'extrema dreta» per a planificar «la Mallorca del futur»

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha demanat aquest dissabte als regidors i regidores de la seva formació que plantegin alternatives i estratègies «per tornar a governar el 2027 i per planificar la Mallorca del futur, perquè el PSOE és una eina al servei de la ciutadania i un partit municipalista que té molt clar que els ajuntaments són la primera porta d'entrada de cada ciutadà quan té un problema».



Tal com ha explicat el partit, aquest serà el principal objectiu dels processos congressuals que engega la formació, sense oblidar «les necessitats i urgències que té la ciutadania», i que la secretària general ha demanat que siguin ateses pel Govern.



En aquest sentit, Armengol ha destacat la manca d'habitatge com el principal problema de la ciutadania de les illes, per la qual cosa ha assegurat que «els ajuntaments han d'oferir sòl al Govern perquè faci habitatges de protecció pública i ho hem de posar negre sobre blanc perquè la senyora Prohens faci aquests habitatges, i si els municipis del PP no entreguen sòl públic com van fer quan governàvem, ho hem d'explicar, perquè tenen recursos per fer-ho».



De fet, sembla que aquesta setmana el Govern començarà a inaugurar els habitatges fets per l'Executiu d'Armengol, perquè «nosaltres vam deixar la feina feta, hem deixat escoles, centres de salut, i un tramvia de Palma amb pressupost que ja és hora que s'hi posin».



Precisament, la dirigent del PSOE ha reivindicat el fons d'insularitat i el REB aconseguit entre el Govern d'Armengol i el de Pedro Sánchez, i gràcies al qual «Prohens tendrà el millor pressupost de la història». Ara bé, la secretària general ha reivindicat que «no és possible que nosaltres posem més recursos públics a la caixa del Govern i ells es dediquin a abaixar imposts als rics».



A més a més, Armengol ha alertat que Prohens «intenta privatitzar serveis públics, perquè això va de no voler fer places d'FP, no estendre el 0-3 anys públic i comencen a empitjorar totes les ràtios de la sanitat pública perquè la gent vagi a la privada, perquè ja no és el mateix temps que s'espera per un especialista ara que amb nosaltres, i en això ens hi va la vida».



La secretària general ha advertit que «les polítiques del PP van als de sempre, als que més tenen, als seus negocis i la seva gent, a un model de comunitat autònoma en el qual tot està en venda, dient que volen posar límits mentre aproven un decret llei que tornen a permetre construir en zones inundables, volen posar lloguer vacacional a la Serra de Tramuntana i que situa l'habitatge com un bé d'especulació».

Radicalització dels governs

Per part seva, la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha valorat la feina de reforç del projecte polític dels socialistes a Mallorca, com una alternativa «als governs de dreta extrema». «Debats com el d'avui a aquesta Assemblea de Regidors són necessaris davant de la radicalització d'una dreta que es veu atrapada pel discurs de l'extrema dreta». En aquest context polític, a un any i mig de l'inici de la legislatura, Cladera ha fet una crida a «plantejar alternatives clares» davant d'uns governs del PP que «diuen una cosa i en fan una altra».



Exemples d'aquest doble discurs dels governs de Prohens i de Galmés en són el plantejament de la Mesa de Sostenibilitat, mentre que, per altra banda, s'autoritzen els llogues vacacionals a la Serra de Tramuntana, o la legalització exprés de 30.000 habitatges en sòl rústic que ha desbloquejat el Decret llei òmnibus. «Som l'alternativa per evitar la barra lliure en rústic», ha dit Cladera, que també ha destacat les polítiques d'habitatge de la dreta són clarament deficitàries per donar solució «al problema més gran per a totes les persones que no hi poden accedir».



En aquest sentit, Cladera ha convidat a continuar fent feina en comú, en la direcció que «hem seguit en els darrers 8 anys que hem governat» per ser l'alternativa a «polítiques d'extrema dreta que no ens duen progrés ni fan avançar la nostra societat».



El batle d'Inca, Virgilio Moreno, ha donat la benvinguda als regidors 'socialistes', amb una apel·lació al canvi de la relació que mantenen els municipis de Mallorca amb les institucions com el Consell i el Govern en aquesta legislatura: «Abans la comunicació amb Consell i Govern era total, i ara sembla que el PP governa en solitari; ens sentim tots sols quan és necessari que fem sentir la nostra veu».



L'Assemblea de Regidors del PSIB-PSOE ha aplegat a Inca els 144 representants del partit a més de 40 ajuntaments de Mallorca. Sota la presidència del batle d'Artà, Manolo Galán, també ha comptat amb la participació del regidor 'socialista' a l'Ajuntament de València, Borja Sanjuán, que ha participat en un panell conjunt amb la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, sobre municipalisme, turisme i sostenibilitat.