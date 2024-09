Més per Menorca reclama que Espanya reconegui el deute històric amb les Balears

Més per Menorca ha informat aquest divendres que ha presentat una moció en el Parlament per a exigir una reforma del sistema de finançament autonòmic i reclamar que Espanya reconegui el deute històric amb les Balears.

Segons el portaveu del partit menorquinista, Josep Castells, el finançament actual penalitza les Balears, ja que, malgrat ser una de les comunitats que més aporta al sistema per habitant, acaba rebent menys recursos per càpita que altres regions.

Castells ha destacat que «aquesta situació provoca que els serveis públics essencials com l'educació, la salut i els serveis socials siguin mal finançats, afectant la qualitat de vida de la ciutadania balear». La moció presentada per Més per Menorca reclama que es reformi el sistema per a garantir un finançament just, basada en el principi que «a igual esforç fiscal, igual finançament per habitant».

A més, el partit demana la condonació del deute de les Balears amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), ja que aquest deute, segons Castells, «és resultat de l'infrafinançament històric que ha patit la comunitat». També ha criticat la postura de la presidenta del Govern, Marga Prohens, i li ha exigit que «faci feina per revertir aquest deute i obtenir un millor finançament per a les Balears, en lloc de centrar-se en disputes polítiques amb el Govern espanyol sobre el finançament d'altres comunitats com Catalunya».