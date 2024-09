Francina Armengol (PSOE): «Prohens ha de defensar els interessos de les Balears i deixar de fer d'escolaneta de Feijóo»

El PSIB-PSOE ha reunit aquest dissabte el Consell Polític, màxim òrgan de decisió entre congressos, per analitzar la situació política actual, que tal com ha assegurat la secretària general, Francina Armengol, passa per defensar «un model de societat on tots els ciutadans i les ciutadanes tenguin dret a una bona educació, una bona sanitat pública i uns bons serveis socials, visquin on visquin».



Segons el PSIB-PSOE, per a defensar aquest model de societat, «és necessària una reforma del sistema de finançament en la qual el Govern s'impliqui seriosament, de la mà de tota la societat». Per això, Armengol ha reclamat a la presidenta Prohens que «defensi els interessos de la nostra comunitat autònoma amb una finestra d'oportunitats enorme que se'ns obre, perquè ara no toca fer d'escolaneta de Feijóo».



En aquest sentit, la secretària general ha exigit a Prohens «que deixi d'acotar-se davant Feijóo i de defensar els interessos del PP i comenci a defensar els de la nostra comunitat autònoma, que faci de presidenta de les illes d'una vegada per totes», perquè «és un desbarat enorme que el Govern digui que li és igual que ens condonin el deute, perquè això significa sacrificar escoles, hospitals i serveis socials, i que diguin que no volen bilateralitat és un insult».



Armengol ha recordat que sempre que s'ha millorat el finançament de les illes ha estat amb governs 'socialistes'. «Amb Aznar vam estar 21 punts per sota de la mitjana estatal, amb Zapatero i Antich ens vam situar a la mitjana, i amb Pedro Sánchez vam aprovar el REB, de la mà de tothom». Per això, la 'socialista' ha remarcat que el nou sistema de finançament s'ha de basar en l'ordinalitat, la corresponsabilitat fiscal i la condonació del deute.



Per això, la dirigent del PSIB-PSOE ha criticat que «alguns diuen que és insolidari voler ser corresponsables fiscalment i gravar als que més tenen per repartir millor la riquesa, mentre que troben molt solidari demanar al Govern d'Espanya més doblers per perdonar imposts a qui més té, com fan Ayuso, Prohens i els governs del PP».



A més a més, la 'socialista' ha lamentat el criteri del PP de votar en contra de la senda de dèficit per al 2025 i el 2026, que permetria 6.800 milions d'euros més per a les comunitats autònomes i 5.000 més per als ajuntaments.



D'altra banda, Armengol ha denunciat que «fa un any que tenim un Govern de dreta i extrema dreta que no funciona», amb Menorca sense pressuposts, amb Formentera amb una situació inqualificable, i amb un president del Parlament que segueix sense dimitir.



Davant això, la secretària general ha assegurat que «el PP té por, viuen espantats pel fet que des de Vox els prenguin els vots, perquè veuen que l'extrema dreta va a l'alça a molts països i perquè no els llevin els vots són capaços de defensar la política més irracional i bèstia que s'ha vist mai, com estam veient amb els discursos que fan sobre la migració».



Segons Armengol, més exemples d'aquest Govern que no funciona els tenim a les carreteres, on «havien de llevar embossos i estam més embossats que mai», als carrers, on «en un any han romput la pau social, amb manifestacions molt majoritàries en contra de la gestió del Govern», al BOIB, on «tot el dia cessen i anomenen càrrecs», i al pacte per la sostenibilitat on «les taules de diàleg s'han convertit en monòlegs».



En relació amb un dels principals problemes que té la ciutadania de les Illes Balears, com és la manca d'habitatge, la secretària general ha recriminat al Govern que «volen continuar fent xalets de luxe i venent-los a l'exterior», la qual cosa «és la política del PP de sempre, perquè volen ser la segona residència d'Europa i perquè defensen les butxaques d'uns pocs en lloc de l'interès general».



De fet, Armengol ha posat el focus en «la inutilitat evident del Govern», el qual «té habitatges públics fets que no entrega, la qual cosa també és ideològica, perquè no creuen en l'habitatge públic, sinó que creuen que l'habitatge és un bé d'especulació».



A tot plegat, segons Armengol, s'afegeix que «les llistes d'espera s'han disparat i ara no són transparents, en educació han provocat un caos com mai s'havia vist amb els interins i encara no han explicat com és possible que renunciïn als fons europeus que arriben per a la nostra comunitat autònoma, perquè renunciar a recursos per fer més places d'FP i d'escoletes 0-3 no té nom».



Nova etapa



Amb la convocatòria del 41 Congrés Federal del PSOE, al qual seguiran els congressos autonòmics, insulars i locals, s'obre una nova etapa que per a Armengol «és una gran oportunitat per posar negre sobre blanc i somiar de nou, concretant què volem fer a partir de l'any 2027, pactat amb tota la societat d'aquestes illes».



Per a Armengol, el PSIB-PSOE ha d'aprofitar el Congrés Federal «per marcar el rumb», tenint en compte que «els socialistes de les Balears hem estat punta de llança en moltes coses, com l'Espanya federal i plural, el finançament just, les polítiques d'habitatge, la protecció del medi ambient, i ara es tracta de defensar tot el nostre coneixement en les ponències federals».



Davant aquesta «cita important per al futur del PSOE» la secretària general del PSIB-PSOE ha reivindicat els 25 anys del pacte de progrés, del qual ha extret dos missatges importants. El primer, «la necessitat de la unitat de l'esquerra, de la gent progressista i demòcrata perquè l'adversari és gros i lluita des de les fake news, l'agressivitat i destrossant personalment l'adversari per aconseguir el poder». I el segon, «la forma i el fons de fer política, tenint sempre present que el PSOE és la formació útil per a transformar i millorar la vida de la gent».



Després de l'anàlisi política de la secretària general, el Consell Polític del PSIB-PSOE ha debatut i aprovat quatre propostes de resolució, de rebuig a la derogació de la llei de memòria democràtica, per instar als grups parlamentaris a aprovar el sostre de despesa presentat pel Govern de l'Estat, per a la millora del sistema de finançament i en defensa del dret a l'habitatge digne i assequible.