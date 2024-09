Denuncien manca de pluralitat a IB3 i acusen la direcció d’afavorir el Govern de Prohens

Aquest dijous ha tengut lloc la comissió de control d’IB3, i les intervencions del Grup Parlamentari Socialista han anat encaminades a apuntar que la direcció de l’ens afavoreix únicament una sensibilitat política i elimina els contrapesos d’altres opinions i ideologies.

Des del Grup Parlamentari Socialista consideren que IB3 està essent «benevolent amb el Govern actual» i que s'està «allunyant de l’esperit independent que han de tenir la ràdio i televisió públiques». Asseguren que el mitjà «rep ingerències directes del Consolat de Mar a l’hora de dissenyar la programació o de contractar directius», unes afirmacions que el director de l'ens, Albert Sales, no ha desmentit.

El diputat socialista Carles Bona ha remarcat que les tertúlies polítiques han caigut de la graella de televisió, fet que considera que causa una pèrdua de representativitat i no garanteix la presència de diferents sensibilitats. També ha criticat que es doni veu al col·laborador Javier Alarcón, perquè consideren que es dedica a fer «una crítica sistemàtica als partits que no governen, alhora que no critica mai les actuacions de l’actual Govern de Prohens».

«Es presenta a Alarcón com a tertulià, però resulta que és l’únic que conversa». Bona ha matisat que no qüestiona la presència d’Alarcón a IB3, però sí que no es recullin altres sensibilitats ni contrapesos. «El fet de ser sempre benèvol amb el Govern actual fa sospitar moltíssim sobre l’existència de pressions i imposicions a IB3», ha sentenciat.

Una altra crítica ha estat cap als nous criteris que afecten tant a la supressió de programes de contingut informatiu plural, com també al fitxatge de col·laboradors com Miguel Ángel Ariza, un fet que consideren «posa en entredit la neutralitat d’un mitjà públic», ja que és director del mitjà ultraespanyolista OkBaleares.

La diputada del PSIB-PSOE Pilar Costa, ha afirmat que aquesta manca de parcialitat «ha dut a una pèrdua substancial de l’audiència d’IB3 ràdio, segons les dades de l’EGM». En concret, Costa ha informat que en el segon quadrimestre de 2024 l’audiència d’IB3 ràdio ha perdut la meitat d’oients, passant de 40.000 a 22.000 oients, que coincideix amb alguns dels canvis que ha fet la direcció, com per exemple els canvis en el programa 'Al dia'.