Més per Menorca defensa la prohibició de les festes il·legals en lloguers turístics al Parlament

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, defensa al ple del Parlament una Proposició de Llei que permetrà modificar la Llei d'activitats per tal de tipificar com a infracció greu els problemes de convivència que produeixen les festes i activitats il·legals dins immobles que es lloguen a turistes.

La Proposició de Llei dels menorquinistes cerca prevenir la celebració de festes il·legals i activitats molestes en habitatges que es comercialitzen com a estades turístiques, ja que en reiterades ocasions acaben suposant un greuge per al descans del veïnat que resideix al seu costat. En aquest sentit, la proposta menorquinista preveu multes que rondarien els 15.000€ i 30.000€ per a la propietat i la retirada de la llicència turística en alguns casos.

El diputat del partit espera obtenir el suport de la resta de forces polítiques perquè s'aprovi la iniciativa: «Ens posam clarament al costat dels residents i en contra de les molèsties que ocasiona aquest tipus de turisme incívic».

El portaveu menorquinista també considera que es pot aprofitar la tramitació com a projecte de llei d’aquesta proposta per a «dur a terme una reforma legal profunda per tal de millorar la inspecció del lloguer turístic il·legal, un dels elements que més incideix negativament en la manca d'habitatge».