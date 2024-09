MÉS per Palma critica la nova zonificació escolar que «força moltes famílies a desplaçar-se a escoles més llunyanes»

«Les famílies de Palma quedaran atrapades pel caos de circulatori que provoca la nova zonificació escolar del PP». Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma, ha criticat durament la nova zonificació escolar, «imposada pel govern del PP», que ha reduït les zones de vuit a tres, «forçant moltes famílies a desplaçar-se a escoles més llunyanes». Aquesta mesura augmenta significativament l'ús del cotxe privat, agreuja el caos de trànsit a la ciutat i complica la vida dels residents.

Segons Contreras, «amb menys zones escolars, les famílies es veuen obligades a recórrer grans distàncies per dur els seus fills a escola. El que era una ciutat amb opcions d'escola de proximitat ha adoptat un model que fomenta el col·lapse de trànsit. Cal recordar que el PP del batle Martínez es va presentar a les eleccions prometent que acabaria amb els embossos a Ciutat», ha destacat Contreras.

A més, ha defensat que la zonificació anterior permetia a les famílies triar escoles de proximitat, promovent una mobilitat més sostenible i equitativa. «La nova zonificació del PP fomenta la segregació i allunya les famílies dels centres educatius del seu barri. Si realment volem una ciutat inclusiva i sostenible, hem de tornar a un model d’escoles de proximitat», ha afirmat Contreras.

Antonio Deudero, el regidor d’«immobilitat»

«Aquest situació no preocupa l’Ajuntament de Palma i és un episodi més en la ineficiència de la gestió de la mobilitat per part d’Antonio Deudero. El regidor del PP ha abandonat el projecte del tramvia de Palma i s’ha negat a limitar els cotxes de lloguer, que tant contribueixen a la saturació del trànsit a Palma. També és el responsable del retard de l’insuficient projecte de Zona de Baixes Emissions. Tot plegat prova la ineficàcia de Deudero i del govern del PP per millorar la mobilitat i reduir la contaminació a la ciutat», assenyalen.

A més, Contreras ha criticat la manca d'inversions del PP en transport públic: «Les retallades en les freqüències de l'EMT i la falta de millores en els carrils bici estan provocant una dependència cada vegada més gran del cotxe privat. El PP no ha reforçat el transport públic, que és la clau per descongestionar Palma i oferir una alternativa viable als ciutadans».

Per tot això, MÉS per Palma presentarà una moció al proper Ple que exigirà al Govern del PP revertir la zonificació escolar i implementar mesures urgents per a millorar la mobilitat a la ciutat, especialment a les entrades i sortides d’escola. La formació demana que ho faci mitjançant l'ampliació de les rutes de l'EMT i la creació de més carrils bici al voltant dels centres escolars. «La mobilitat no pot seguir en mans d'un model que col·lapsa la ciutat i empitjora la qualitat de vida dels ciutadans. És hora d’aplicar el sentit comú i prioritzar les persones i no els cotxes», ha conclòs Contreras.