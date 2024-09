Sumar anuncia la seva implantació a les Balears: «En 2027, estarem preparats per a recuperar les institucions de les Illes per a la ciutadania»

La secretària d'Organització estatal de Moviment Sumar, Lara Hernández, s'ha desplaçat aquest diumenge a Palma per a mantenir una trobada informal amb la militància i els simpatitzants del partit i «donar un missatge d'unió, esperança i agraïment».

Amb motiu de l'inici de curs polític, el partit impulsat per la vicepresidenta del Govern espanyol, Yolanda Díaz, ha iniciat una ronda de reunions a les diferents comunitats autònomes per a conèixer la realitat de cada territori i poder articular Moviment Sumar en els pròxims mesos.

«Balears va ser, durant el govern del Pacte de Progrés, exemple de polítiques progressistes i d'avanços socials i de gestió econòmica durant la crisi de la pandèmia, on varen saber, al contrari que Ayuso a Madrid, salvar vides i protegir la seva economia», ha afirmat aquest diumenge Hernández.

Quant a l'actual mandat del PP, la secretària d'Organització ha apuntat que aquest «reuneix el pitjor dels governs de Bauzá i Matas» perquè «l'única cosa que ha fet per la gent de les Balears és perdonar 70 milions en impostos als rics, fer amnisties urbanístiques mentre es nega a regular els lloguers i aplicar la Llei d'Habitatge estatal per a acabar amb l'especulació, i atacar la llengua pròpia de les Illes, el català».

Hernández no ha volgut acabar la seva intervenció sense donar «un missatge d'esperança»: «En 2027, Sumar estarà preparat per a recuperar les institucions de les Illes per a la ciutadania i retornar-li la il·lusió a un electorat que va votar en massa en 2023 per a impedir que Feijóo i Abascal ocupassin la Moncloa i posassin en marxa la seva agenda ultraliberal de retallades de drets per a la gent treballadora». «És necessari construir una alternativa política que retorni la il·lusió a l'electorat progressista que es va quedar a casa les passades eleccions europees», ha sentenciat.