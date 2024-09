MÉS per Mallorca exigeix que els 19 milions d'euros segrestats pel pla de segregació lingüística es reinverteixin en la millora de l'educació pública

MÉS per Mallorca ha denunciat que el curs escolar ha començat amb 19 milions d’euros menys «per la voluntat del PP de fer contents els socis d’extrema dreta i destinar quantitats milionàries al pla de segregació lingüística, que ha estat rebutjat per la comunitat educativa».

«Tenim 19 milions d’euros que podrien servir per atendre les necessitats del sistema educatiu i que estan segrestats per un pla de segregació lingüística amb el qual el PP va voler fer contents als seus socis d’extrema dreta», ha explicat la diputada ecosobiranista Maria Ramon.

MÉS per Mallorca ha presentat una proposició no de llei per tombar qualsevol iniciativa aprovada en l’acord PP-Vox i perquè el Govern redistribueixi el sobrant dels milions d’euros pressupostats per a la segregació lingüística i els destini a la millora de les infraestructures i a la contractació de personal docent per reduir ràtios. El punt relatiu a la reinversió del sobrant del pressupost destinat a la segregació lingüística ha estat aprovat.

Durant la Comissió d’Educació del Parlament celebrada aquest dijous horabaixa s’ha aprovat, també a instàncies de MÉS per Mallorca, la compareixença del conseller d’Educació, Antoni Vera, perquè reti comptes d’on, quan i amb què s’invertiran els milions d’euros que es van pressupostar pel pla de segregació lingüística.