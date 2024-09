Retreuen a Galmés que s'hagi gastat «quantitats ingents i indecents de doblers» per a publicitar la Diada postissa de Mallorca

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha assegurat que el president del Consell, Llorenç Galmés, ha «perdut el nord» amb les grans inversions en publicitat que ha fet la institució insular per a promocionar el 12 de setembre com a Diada de Mallorca.

El representant insular dels ecosobiranistes ha criticat que aquests doblers «s'hagin destinat a donar a conèixer una Diada que ningú no reconeix, ja que el 31 de Desembre tots els pobles i Palma fan activitats per celebrar la Diada i està impregnada a la cultura popular de Mallorca».

En declaracions als mitjans, Alzamora ha apuntat que el Consell de Mallorca s'ha hagut de gastar «quantitats ingents i indecents de doblers» per a donar a conèixer una Diada que és «forçada, ideològica i política».

En aquest sentit, ha reivindicat la commemoració de la Diada de Mallorca el 31 de desembre perquè hi ha «unanimitat a la comunitat científica» en la data fundacional de Mallorca.

Per això, ha explicat que MÉS no participarà en determinats actes que entenen que «no haurien de formar part» d'aquest dia però sí que acudiran al lliurament de Premis, Honors i Distincions per ser un acte institucional del Consell.