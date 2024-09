'Espai públic compartit', el lema de la Setmana de la Mobilitat que xoca amb les polítiques pro-cotxe del PP

La Setmana Europea de la Mobilitat, que tendrà lloc del 16 al 22 de setembre, arriba a Palma amb el lema 'Espai públic compartit' i amb un ampli programa d’activitats per tractar la convivència a l’espai urbà, reduir el renou i la contaminació, augmentar la seguretat i millorar la qualitat de vida.

Durant la presentació del programa, el tinent de batle de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Toni Deudero, ha anunciat que el Dia Europeu Sense Cotxes, que se celebra el 22 de setembre, els autobusos de l’EMT seran gratuïts per a tothom, tant residents com visitants.

Malgrat aquest esforç institucional aparent per promoure la mobilitat sostenible, el Partit Popular, que actualment controla el Govern de les Illes, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, s'ha dedicat en els últims mesos a fomentar l’ús del vehicle privat a través del projecte d'ampliació de la Via de Cintura, impedint la limitació de vehicles de motor a l'illa, la retirada de carrils bici o la supressió del carril Bus-VAO.

El programa d’activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat és divers i inclou iniciatives de conscienciació, entreteniment i formació per a totes les edats, però aquesta setmana temàtica amaga que la congestió per excés de vehicles segueix sent un dels problemes principals de Ciutat.

Entre les activitats destacades se celebrarà l’entrega dels Premis a la Fidelitat del Transport Públic, una cerimònia que reconeix aquelles persones que han fet un ús intensiu del transport públic durant l’any, ja sigui a través de l’EMT, BiciPalma o el transport interurbà.