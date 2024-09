MÉS denuncia que el pacte PP-Vox no ha iniciat els tràmits per a reduir el sostre de places

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha instat el president insular, Llorenç Galmés, a «abandonar les polítiques acomplexades i encarar de manera valenta els reptes de futur» als quals ara mateix ha de fer font l'illa. En aquest sentit, Alzamora ha exigit a Galmés «més valentia» en temes clau com ara el decreixement turístic o la mobilitat. Segons el líder ecosobiranista, «fins ara el PP no ha pres cap mesura efectiva» i «només s'ha dedicat a fer anuncis assetjat per la contestació ciutadana i sense concretar solucions».

Com a exemple, el portaveu de la formació ha criticat l'anunci de reduir el nombre de places turístiques. Un anunci que «ha quedat en no res». Al seu parer, «més enllà dels anuncis buits, el govern de Galmés no ha adoptat cap mesura; ni tan sols ha iniciat el procediment per modificar el PIAT». Al respecte, MÉS planteja començar de manera immediata «i sense dilacions» la modificació de la norma «de manera més ambiciosa de l'anunciada» i «eliminar de la bossa de places, com contempla la Llei Barceló, les places atorgades amb excepció a mesura que es donin de baixa».

Precisament, des de MÉS també han lamentat la «manca d'ambició i valentia del pacte PP-Vox per combatre l'oferta il·legal». Així, Alzamora ha qüestionat la manera de procedir davant «casos molt escandalosos i notoris» com els denunciats durant l'estiu pels mitjans de comunicació. «El senyor Galmés diu una cosa, però en fa una altra. Basta veure la connivència amb la qual s'ha actuat en alguns casos. Exigim més contundència», ha remarcat.

Jaume Alzamora ha aprofitat la seva compareixença davant els mitjans de comunicació per a valorar l'inici del nou curs polític per a censura el darrer anunci del president insular respecte a la necessitat de millorar la mobilitat a l'illa. El portaveu ecosobiranista ha reprovat el «servilisme de Galmés» i ha lamentat que la seva única proposta sigui «fiar les millores a l'acció del Govern». Alzamora ha assegurat que cal «iniciar ja el traspàs de les competències de mobilitat terrestre per poder actuar de manera valenta, decidida i global».

Finalment, el portaveu de MÉS ha acusat el president del Consell de «continuar alimentant discursos d'odi en compte de resoldre problemes i posar en marxa solucions per poder atendre de manera digna els menors migrants que arriben a Mallorca». «Galmés i el PP s'han convertit en portaveus del racisme i la xenofòbia en compte d'adequar recursos i programes per fer una bona atenció a la infància. És la seva obligació», ha conclòs.