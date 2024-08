Denuncien la «inacció i connivència» del conseller de Turisme davant la sentència sobre l'Agroturisme de Joan Monjo

El Grup Socialista al Consell de Mallorca ha acusat aquest dijous al conseller de Turisme, Marcial Rodríguez, d'«inacció i connivència»» en relació amb la gestió d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre l'Agroturisme de Joan Monjo . Segons han explicat, tot i ser coneixedor d'una sentència dictada el 15 de març de 2023, Rodríguez va permetre l'emissió d'un nou DRIAT (Declaració Responsable d'Inici d'Activitat Turística) el juny de 2024.

Els socialistes han subratllat que la sentència, que desestimava el recurs presentat pels propietaris i anul·lava la Declaració Responsable, obligava a tancar l'establiment afectat. Malgrat això, acusen el conseller de no haver executat la resolució judicial, i fins i tot d'haver permès la presentació d'un nou DRIAT, tot i que aquest continua sent jurídicament inviable segons la sentència esmentada.

El Grup Socialista ha insistit que l'anterior equip de govern del Consell, que no tenia constància de la sentència, va actuar correctament prohibint l'activitat de l'establiment. No obstant això, acusen l'actual equip de govern (PP-VOX) de no haver actuat en els 14 mesos que han estat al poder, permetent així la continuació de l'activitat turística il·legal.

Finalment, els socialistes han afirmat que «cada dia coneixem dades més preocupants». Consideren que la situació és insostenible i han tornat a demanar el tancament immediat de l'establiment, denunciant que l'àrea de Turisme, en lloc de combatre l'activitat il·legal, sembla facilitar-la.