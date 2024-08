MÉS demana la dimissió del conseller insular de Turisme pel tracte de favor a l’agroturisme il·legal de la família del batle de Santa Margalida

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat avui la dimissió del conseller de Turisme o en tot cas la seva destitució per part del president Llorenç Galmés, després de les informacions publicades i que demostrarien un tracte privilegiat per beneficiar l'agroturisme que de manera il·legal explota la família del batle de Santa Margalida, Joan Monjo. Segons Alzamora, «Llorenç Galmés ha d'assumir responsabilitats i la primera passa ha de ser la destitució del conseller José Marcial Rodríguez. La seva irresponsabilitat l'incapacita per a seguir al capdavant d'un departament clau en l'estructura del Consell». De fet, la institució insular gestiona les competències en matèria d'Ordenació Turística, ha manifestat Alzamora. El també secretari general de MÉS per Mallorca, ha demanat que el PP deixi de donar suport al batle de Santa Margalida, que ostenta la batlia gràcies a un acord de govern amb els populars.

Segons Alzamora la mala gestió de l'equip de govern per no haver actuat de manera diligent fa necessària la depuració de responsabilitats. En aquest sentit, ha remarcat que «després d'haver realitzat una gestió tan escandalosa i deficient no hi ha altra sortida». Així, el conseller electe de MÉS ha assegurat que els fets recollits pels mitjans de comunicació són molt greus. En concret s'ha referit a la vulneració de la Llei de Procediment Administratiu i l'ampliació il·legal del termini per presentar documentació i que permetria a l'establiment vinculat al batle de Santa Margalida operar durant tota la temporada tot i no disposar de places turístiques. «Són massa irregularitats i massa evidències per no actuar de manera contundent. Llorenç Galmés no pot quedar un minut sense fer res. Ha de ser contundent i no còmplice com fins ara».

Precisament, Alzamora ja havia sol·licitat explicacions i registrat diferents preguntes i petició de documentació per conèixer amb detall la situació de l'establiment irregular i les actuacions fetes per part del departament de turisme al respecte. No obstant això, de moment, ni el president de la institució insular ni cap responsable del departament de Turisme han fet cap declaració al respecte. Així, el portaveu ecosobiranista ha assegurat que «queda demostrat que l'actual equip de govern no hauria actuat de manera diligent sinó més aviat tot el contrari oferint un tracte de favor».