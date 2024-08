El Pi: «El servei de bus de l’EMT ha d’estar fet pensant en el ciutadà i no en el turista que arriba a l’Aeroport»

La presidenta del comitè d’El Pi-Proposta per les Illes Balears a Palma, Catalina Barceló, ha demanat a Cort que augmenti les freqüències de bus perquè són insuficients: «El servei de busos de l’EMT està desbordat i mal dimensionat».

Barceló posa d’exemple la línia 47 que passa per Son Dureta. «Els veïnats que viuen a la barriada de Sa Teulera, devora Son Dureta, tenen un bus cada 50 minuts que els connecta amb el centre de Palma. És bastant il·lògic que només hi hagi un bus cada tant de temps i que altres línies, com la de l’aeroport, en passin cada 10 minuts», explica Barceló.

«El servei de bus de l’EMT ha d’estar fet pensant en el ciutadà i en la seva comoditat, no en el turista que arriba a l’Aeroport», assegura. «Per això, creim convenient que s’augmentin les freqüències i que es modifiquin les línies pensant en el ciutadà de Palma i la seva comoditat. Només podrem fomentar el transport públic si se n’augmenten les freqüències», ha sentenciat Barceló.