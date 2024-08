L'extrema dreta vol que els diputats no adscrits mantenguin durant la legislatura les assignacions econòmiques i de personal

VOX ha registrat una esmena a la proposta de reforma del reglament del Parlament en què proposa que els diputats que tenguin la condició de no adscrits mantenguin durant tota la legislatura les assignacions econòmiques i de personal que hagin estat efectuades a l'inici del període.

En un escrit adreçat a la Cambra autonòmica i signat per Patricia de las Heras i Manuela Cañadas, presidenta de la formació i portaveu parlamentària, respectivament, els d'Abascal proposen sumar un nou punt a l'article 27 del Reglament, que regula la figura i les circumstàncies dels diputats no adscrits.

El reglament de la Cambra determina a l'article 29 la posada a disposició dels grups parlamentaris de locals i mitjans materials suficients i una subvenció fixa i una altra variable en funció del nombre de diputats.

Els diputats de VOX consideren que la seva petició s'ha d'aplicar únicament si els diputats no queden integrats al grup parlamentari constituït pels diputats electes pertanyents a la formació electoral amb què varen concórrer a les eleccions o si hi ha hagut abandó o expulsió del grup. En aquest cas, el grup parlamentari haurà dacreditar davant la Mesa del Parlament que la decisió d'expulsió va ser acordada per, almenys, majoria absoluta dels membres del grup.

El PP, per la seva banda, ha registrat sengles esmenes per a proposar que la reforma, una vegada aprovada, entri en vigor la legislatura següent i per a demanar una nova circumstància per a la consideració de diputats no adscrits.

En concret, proposen que els diputats adquireixin la consideració de no adscrits si, sent majoria d'un grup parlamentari, abandonen la formació política que va presentar la candidatura per la qual varen concórrer a les eleccions o siguin expulsats d'aquesta.

El PP afegeix que, en aquest cas, seran els diputats que romanguin en aquesta formació política els que integrin legítimament aquest grup parlamentari amb caràcter general.