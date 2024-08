Podem exigeix ​​al Govern espanyol que aclareixi la seva posició respecte a l'amnistia urbanística a les Balears

El portaveu de la direcció de Podem Illes Balears, Jesús Jurado, ha afirmat que des de la formació morada estan «escandalitzats» perquè el Govern espanyol «no vulgui plantar cara a Margalida Prohens i la seva amnistia urbanística» en referència a la informació publicada a la premsa relativa a l'informe del Ministeri de Política Territorial enviat al Govern. Jurado ha retret al Govern d'Espanya no incloure la legalització de construccions en rústic en aquest informe: «Sembla que el PSOE no té cap mena d'intenció de defensar el territori de les Illes Balears i sembla que tampoc Sumar no té el pes necessari».

Així mateix, el portaveu de Podem Illes Balears ha anunciat que demanaran explicacions ja que exigeixen «un posicionament clar del Govern de l'Estat davant de l'amnistia urbanística», que consideren «una mesura profundament negativa per al nostre territori que premia les persones que ho han fet malament, les persones que s'han fet un xalet en terreny rústic i que ara es veuen afavorides per una amnistia del PP, que és el que sempre fa quan entra a governar, ràpidament fa una amnistia urbanística per als seus amics perquè no tenguin problemes per fer les piscines i els xalets en rústic».

Per això, demanen al Govern de l'Estat «si s'alinearan amb les entitats ecologistes i, principalment, amb el Grup Balear d'Ornitologia (GOB)».

A més, assenyalen que tenen «la intenció de reclamar aquest informe a què ha tengut accés la premsa i que nosaltres volem veure per saber com continuar oposant-nos a aquesta amnistia que pensam que serà un desastre per al nostre territori».