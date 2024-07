L'oposició insta el PP a «aturar les vacances» i votar a favor d'un ple extraordinari per a la destitució de Le Senne

Els grups de l'oposició (PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem) han instat el PP a votar a favor de convocar un ple extraordinari per a debatre la revocació del president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX).

«Aturem les vacances tots, nosaltres estam disposats», ha dit el portaveu parlamentari del PSIB, Iago Negueruela, aquest dimecres en una roda de premsa, acompanyat del portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, i les diputades d'Unides Podem i Més per Menorca , Cristina Gómez i Joana Gomila.

Cal recordar que s'ha fixat el dia 7 d'agost per a la celebració de la Diputació Permanent, que serà l'encarregada de debatre l'habilitació d'un dia, fora del període de sessions ordinari, per a celebrar un ple per a tractar la sortida de Le Senne.

Al respecte, els grups de l'oposició han demanat al PP que aclareixi quina serà la seva postura, per a saber si votarà a favor d'un ple extraordinari i, si escau, si votarà 'sí' a la destitució de Le Senne.