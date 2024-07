MÉS demana la retirada del pla de segregació lingüística i que es destinin els 20 milions a les necessitats del sistema educatiu

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei en la qual demana al Govern tornar enrere totes les mesures recollides al pacte d’investidura de PP-VOX i invertir els 20 milions d’euros pressupostats el 2024 per al pla de segregació lingüística a millorar les infraestructures educatives i contractar més personal docent per reduir ràtios.

El partit ecosobiranista recorda que Prohens és «l’única responsable del sainet constant viscut amb l’extrema dreta perquè ella va decidir triar com a socis a VOX, tot i que des del juliol del 2023 i de manera reiterada MÉS per Mallorca ha ofert els seus vots a canvi d’aïllar l’extrema dreta».

«El PP ja no pot emprar l’extrema dreta com excusa ni coartada per segregar infants i joves per raó de llengua», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon. «El Govern de Prohens no pot continuar amb els plans de premiar els centres que han decidit segregar per raó de llengua», ha continuat la diputada ecosobiranista que ha recordat que només 11 centres educatius s’han afegit al pla pilot de segregació lingüística i que cap d’ells és un centre públic.

Ramon ha assegurat també que «l’única responsable del sainet constant a què l’extrema dreta ha sotmès les nostres institucions i autogovern és Prohens». «Des del juliol del 2023 i de manera reiterada MÉS per Mallorca hem ofert els nostres vots per asseure’ns a negociar a canvi d’una única condició: aïllar l’extrema dreta. Però Prohens va dir no i va triar com a soci a VOX, perquè així ho va voler», ha remarcat.

Així i davant el trencament de l’acord de PP-VOX per part del partit d’extrema dreta, MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament per a instar l’executiu de Prohens a tornar enrere totes les mesures recollides al pacte d’investidura de PP-VOX, retirar el pla de segregació lingüística i destinar els 20 milions d’euros pressupostats el 2024 a millorar les infraestructures educatives i contractar més personal docent per a reduir ràtios.