PSIB: «Exigim que el PP faci fora VOX del Consell de Mallorca i dels ajuntaments de Calvià, Llucmajor, Alcúdia, Marratxí i Palma»

Han passat 72 hores des que la presidenta del Govern, Marga Prohens, va anunciar el trencament del pacte de governabilitat PP-VOX a les Balears, al qual deixava de donar compliment. En canvi, en aquest temps ni el Consell de Mallorca ni cap dels ajuntaments de l’illa a on PP-VOX governen en coalició ha fet la mateixa passa. Un comportament clarament contradictori, del qual la portaveu del PSIB al Consell, Catalina Cladera, n’ha responsabilitzat directament Llorenç Galmés: «Qui ha d’actuar d’immediat és el sr. Galmés, i ha de treure l’extrema dreta del govern de Mallorca i dels ajuntaments de Calvià, Marratxí, Llucmajor, Alcúdia i Palma; si ho fa la sra Prohens i trenca els 110 punts d’acord amb VOX, a què espera el sr Galmés, sotmès als 186 punts de l’acord amb la ultradreta per Mallorca?». Per a Cladera queda demostrat que Galmés i Bestard «estan aferrats a les seves cadires, i mantenir-les és un tema prioritari per a ells, molt per damunt del compliment de l’interès general del mallorquins».

«En l’actual context polític, VOX a nivell estatal ha trencat tots els pactes amb el PP, precisament per la discordança expressada per Abascal respecte la política d’atenció a menors no acompanyats de Feijóo. Però inversemblantment, allò que expressa Abascal, no és el mateix que defensa el secretari general de VOX a Balears, Antoni Gili, i el vicepresident del Consell, Pedro Bestard, que retorcen la realitat per mantenir-se a l’equip de Govern, malgrat que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), que depèn del Consell, realitza la feina amb els menors no acompanyats de la qual ells abominen», assenyala.

Cladera ha recordat que en el ple de dijous passat el portaveu d'extrema dreta Gili va acusar els menors migrants no acompanyats de pegar «cops de matxet, ser violadors de les nostres filles i delinqüents» i que havien de ser deportats immediatament. «Un discurs d’odi que no podem tolerar més al Consell, que hauria de ser aturat d’immediat per Galmés com a president de la institució», apunta. En canvi la connivència de Galmés amb VOX demostra «que no exerceix les seves funcions, que és petit i covard davant d’aquestes situacions, i que no és capaç de rompre amb l’extrema dreta ara que en te l’oportunitat».

El PSIB també ha demanat major contundència a Prohens per a fer fora Gabriel Le Senne de la presidència del Parlament, un fet que es debatrà pròximament en la Diputació Permanent, pel tràmit de remoció presidencial que s’ha posat en marxa: «Prohens te una gran oportunitat magnífica per treure Le Senne, i per fer enrere la llei de segregació lingüística a les aules o per aturar el tràmit de derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears».