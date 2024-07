El Pi: «Necessitam una xarxa insular d’aigua que connecti tot Mallorca»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha demanat per quines actuacions més enllà dels ajuts per a eliminar les fuites d’aigua ha fet el Consell de Mallorca: «Hem d’acabar amb les fuites d’aigua de les xarxes municipals, però el problema va més enllà».

Per això, el conseller d’El Pi proposa la creació d’una xarxa insular d’aigua que connecti tots els municipis de Mallorca. «Tenim municipis que han hagut de tallar o dosificar el suministrament d’aigua perquè l’aigua dels seus pous no els basta. Per això necessitam actuar ja i crear una xarxa d’aigua potable, que provengui de les desaladores, per abastir a tots els pobles de Mallorca», explica el conseller.

«Necessitam un pla ambiciós i que s’extengui a tota l’illa. I això ha de ser una actuació urgent. Els nostres pobles s’estan quedant sense aigua. A més, també s’han d’ampliar les desaladores per donar el suministrament optim a tots els pobles», explica Salas. «Com que això és un pla molt ambiciós, de moment el Consell el que pot fer, apart de començar a planificar aquesta idea, donar ajudes perquè els municipis puguin dur cubades d’aigua potable», apunta.

En aquest sentit també s’ha manifestat la presidenta de la Mancomunitat d’El Pla i regidora d’El Pi a Ariany, Joana Maria Pascual: «El Pla de Mallorca hi ha molts de municipis que pateixen restriccions. Tenim fuites d’aigua dins els municipis, però també necessitam unes linies que ens conectim amb les desaladores. Fa anys que lluitam perquè l’aigua de Sa Marineta arribi a difernts llocs d’El Pla, però cap institució vol liderar aquest projecte tan ambiciós».

Per la seva part, el tinent de batle de Banyalbufar, Joan Vives, ha posat d’exemple la situació del seu poble: «Banyalbufar viu un moment crític en el tema de l’aigua. El nostre pou no treu l’aigua com toca. No ens podem permetre el cost de les cubades d’aigua i si continuam així els veïnats no podran fer coses tan senzilles com dutxar-se o rentar la roba. Per això necessitam actuacions urgents».

El portaveu al Consell de Mallorca, Antoni Salas, creu que és necessari «crear aquesta xarxa insular per a poder abastir a tots els municipis de l’illa aigua de les dessaladores, que també millorin les dessaladores de Mallorca i donar ajudes als municipis que han hagut de dur cubades d’aigua per a poder abastir els seus pobles».