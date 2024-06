Garrido i Costa exigeixen a Le Senne que reconegui que va lesionar els seus drets per haver-les expulsades sense base legal

Les diputades del PSIB-PSOE Mercedes Garrido i Pilar Costa, que el dia 18 d’aquest mes varen ser expulsades del Parlament pel president, Gabriel Le Senne (VOX), han registrat un escrit adreçat al mateix president, a la Mesa del Parlament i a la Junta de portaveus, pel qual s’exigeix una resolució expressa que reconegui que els fets ocorreguts en sessió plenària no es fonamenten en cap base legal.

En concret, l’escrit fa una transcripció literal recollida al Diari de Sessions, per a després reclamar a Le Senne una resolució expressa per la qual declari «lesionats els drets de les dues membres [socialistes] de la Mesa sancionades amb expulsió», perquè no existeix cap «norma legal, ni en el Reglament ni qualsevol altra que empari l’esmentada decisió, i es notifiqui expressament a les diputades la decisió del president».

Les diputades del PSIB també demanen que es doni trasllat del present escrit a la Mesa del Parlament perquè es pronunciï de forma expressa del seu contingut i, per tant, es convoqui la Mesa a aquest efecte. I que també es convoqui la Junta de portaveus, per a formular-hi la mateixa queixa.

«Prohens és el PP més a prop dels ultres»

D’altra banda, el PSIB-PSOE ha denunciat que mentre el PP de Prohens manté un ultra al davant del Parlament, les formacions del PP d’Espanya i d’Europa han assolit acords amb els socialistes i altres formacions polítiques perquè la ultradreta sigui fora de les institucions.

El portaveu del Grup Socialista al Parlament, Iago Negueruela, ha informat sobre la petició, per part de tots els grups d’esquerres, de convocar la Diputació Permanent perquè fixi una data de debat de la revocació del president Le Senne, sense que per ara hi hagi cap resposta. Segons ha indicat Negueruela, cada dia es registra una sol·licitud urgent per a reunir la Mesa del Parlament. Ara mateix està fixada per al 10 de juliol, una data «insostenible»; segons ha dit, per tot el que està succeint: «Ha de ser ja, perquè la sol·licitud sobre la reunió de la Diputació Permanent compleix tots els requisits i no es pot no fer».

Però el PP encara no ha fet cap gest ni cap comunicació formal sobre la seva posició: «El PP ha de respectar unes mínimes regles democràtiques, i ha de dir on és «enfront d’un Le Senne que cada dia ens avergonyeix més, amb tot el que diu ell i el seu partit a l’àmbit estatal, de justificar l’injustificable. I el PP ha de decidir què fer».

Han de respectar unes mínimes regles democràtiques i això és, posar data per debatre la revocació de Le Senne. I el PP ha de dir on és: Un president com Le Senne, que cada dia ens està avergonyint, amb tot el que diu ell i el seu partit en l’àmbit estatal, de justificar l’injustificable. I el PP ha de decidir què fer. Però fins ara «el PP no ha tornat la telefonada que vaig fer ahir a Sagreras. El mateix PP que diu que hem de reflexionar tots, no se molestar ni en tornar una telefonada per tenir una oportunitat de regeneració democràtica».

Per al PSIB-PSOE, el PP de Prohens té una oportunitat de regeneració democràtica. La mateixa regeneració democràtica que fa el PP a l’Estat, pactant el Consell General del Poder Judicial Feijoo i el president del Govern, Pedro Sánchez. O la mateixa regeneració democràtica que se substanciarà avui a Europa, on no hi haurà ultres a les institucions. Però el PP de Prohens vol mantenir un ultra ,un feixista, al davant del Parlament de les Illes Balears.

Per tant, el PP ha d’escoltar també el que fa el mateix Partit Popular. «Prohens és, a hores d’ara, la líder d’un PP més radical de l’Estat; i el senyor Sagreres, almanco, hauria de mostrar una mínima decència democràtica, una mínima cortesia per dir que en podem xerrar, d’això. I ho demana la ciutadania, la ciutadania demana grans pactes, ahir se’n va substanciar un».

I a l’àmbit de les nostres Illes un gran pacte seria que al capdavant de les institucions no hi hagi ningú de VOX. El PP ha de ser un partit democràtic i d’Estat. «Prohens a de mirar més als grans pactes, i no als ultres que la sostenen al Consolat».