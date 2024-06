El PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem sol·liciten la convocatòria de la Diputació Permanent per a revocar Le Senne

Els grups parlamentaris PSIB, MÉS per Mallorca i mixt (Més per Menorca i Unides Podem) han registrat un escrit adreçat a la Mesa del Parlament sol·licitant la convocatòria de la Diputació Permanent, perquè aquesta convoqui un ple extraordinari on es debati i voti la remoció del president del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb l’article 39.d) del Reglament del Parlament, segons la petició dels mateixos grups del 19 de juny i que PP i VOX varen impedir que es tractàs al ple del dia 20.

Els grups signants han posat de relleu l’extraordinària gravetat dels fets ocorreguts al ple del 18 de juny, i que no poden quedar amb una simple «estirada d’orelles» per part de la presidenta del Govern i «unes disculpes extemporànies i forçades» per part de qui ocupa la presidència del Parlament.

En aquest sentit, Josep Castells, de Més per Menorca, «no ens conformam amb la fi del període de sessions, que és el joc a què ens vol fer caure el PP; continuarem insistint perquè és la nostra obligació democràtica, com també ho és que el Parlament afronti els debats que facin falta, vulgui o no vulgui l’actual majoria».

Segons Cristina Gómez, d’Unides Podem, «el president del Parlament ja hauria d’haver dimitit el mateix dia 18 de juny; és injustificable que una setmana després d’haver actuat amb aquella agressivitat contra la vicepresidenta del Parlament i la fotografia de les Roges del Molinar, víctimes de la repressió feixista, segueixi en el seu càrrec».

Per part de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ha fet una crida a la responsabilitat del PP «per tal que deixi d’encobrir una actitud que denigra la nostra democràcia i les nostres institucions; ells són els responsables de tenir Le Senne a la presidència, i gràcies a la iniciativa de l’esquerra i a la mà que estenem per pura responsabilitat tenen l’oportunitat de recuperar-ne la dignitat».

Iago Negueruela, portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, ha conclòs afirmant que «el Parlament no pot aturar per interessos partidistes; si s’hi ha grans debats pendents, com és el de la dignitat de la presidència, PP i VOX no poden impedir que els ciutadans escoltin i vegin com ens posicionam uns i altres».