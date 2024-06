El PSOE de Mallorca presentarà mocions als diversos plens municipals per a exigir «la dimissió de l'ultra Le Senne»

Els diferents grups municipals del PSIB-PSOE a tota Mallorca i el Grup Socialista al Consell han iniciat els tràmits per a presentar les respectives mocions als diferents plens d'ajuntaments i al Consell, per condemnar els fets ocorreguts durant la sessió ordinària del ple del Parlament d'aquest dimarts, i per a exigir «la dimissió fulminant de l'ultradretà Gabriel Le Senne com a president d'aquesta institució». Així ho han confirmat aquest divendres la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, i el secretari d'organització del PSIB, Cosme Bonet.



La iniciativa del PSOE de Mallorca ha estat acordada després dels «actes intolerables de violència i masclisme» en contra de dues diputades del seu partit i membres de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido i Pilar Costa; i pel «menyspreu i l'ultratge en contra de la imatge i la memòria de la Filla Predilecta de Mallorca, Aurora Picornell i les Roges del Molinar».



«L'actitud de Le Senne és intolerable, indigna i lamentable», ha afirmat la portaveu 'socialista' al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, «en primer lloc, pel masclisme i la violència que demostra en contra de les companyes de la Mesa del Parlament», a les quals va maltractar i expulsar de la sessió del ple; «i, en segon lloc, per l'ultratge a les víctimes de la barbàrie franquista, Aurora Picornell i les Roges del Molinar», durant els tràmits per a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears.



La moció que el PSOE presentarà als ajuntaments i al Consell remarca que «l'acció del president del Parlament de destrossar les fotos d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar denota una manca de respecte cap a les víctimes del franquisme i un atac a la seva memòria i a la democràcia que per llei està obligat a defensar».



La moció també es refereix a l'actitud col·laboracionista del Partit Popular cap als desitjos ultradretans dels seus socis de governabilitat de VOX, pel seu pronunciament favorable a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears. «Intentar derogar aquesta llei és un intent de blanquejar el franquisme per part de PP-VOX, cosa que és inacceptable en una societat democràtica», ha dit Bonet, qui ha resaltat la «complicitat de Prohens» en la defensa de l'actitud de Le Senne. «Amb aquesta actitud el PP es torna a posicionar al costat del maltractador i del feixista, com en el cas de l'alt càrrec amic personal del vicepresident del Govern Antoni Costa», condemnat recentment per assetjament i agressió a l'autoritat. El dirigent socialista ha instat Prohens «a posar-se al costat dels demòcrates i fer suport al procediment de remoció de Le Senne com a president del Parlament», que ha iniciat el Grup del PSOE amb el suport de la resta de grups de l'oposició.



Segons el PSOE, «l'actitud violenta de Le Senne, arrencant per la força les fotografies de Picornell i les Roges del Molinar que exhibia la vicepresidenta del Parlament, Mercedes Garrido, suposa, a més, un desaire institucional cap al Consell de Mallorca i tots els ciutadans de l'illa, ateses les dignitats de Filla Predilecta que ostenta Aurora Picornell des de 2017, a Mallorca, i des de 2022 a Palma». «Un cop més, on és Galmés quan es fa necessària la seva presència?» s'ha preguntat Cladera, que ha exigit al president del Consell, Llorenç Galmés, que elevi una queixa formal al Parlament de les Illes Balears per «l'actitud violenta i grollera del seu president, en contra d'una Filla Predilecte de Mallorca».



Les mocions del PSOE a ajuntaments i al Consell de Mallorca insten, a banda de la dimissió de Le Senne com a president del Parlament, a condemnar els fets violents per ell protagonitzats; a solidaritzar-se amb Garrido i Costa, pel maltractament rebut, i finalment a rebutjar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears que han emprès PP-VOX, «com a moneda de canvi del suport dels ultradretans feixistes als governs de Prohens i de Galmés».