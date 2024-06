L’Assemblea Municipalista de MÉS per Mallorca acorda presentar mocions als ajuntaments per a demanar la destitució de Le Senne

L’Assemblea Municipalista de MÉS per Mallorca ha acordat aquest dijous que la formació ecosobiranista presentarà mocions als ajuntaments de l’illa per a demanar la destitució de Gabriel Le Senne com a president del Parlament i la no derogació de la Llei de Memòria Democràtica.

L’òrgan del partit que reuneix els batles i regidors de la formació considera que l’actitud antidemocràtica i violenta de Le Senne és «inacceptable» i l’inhabilita per a continuar al capdavant de la segona institució del país.

A més, l’Assemblea Municipalista de MÉS per Mallorca recorda que «els responsables d’haver triat com a president del Parlament un feixista és única i exclusivament del Partit Popular i de Marga Prohens, qui va voler pactar amb l’extrema dreta a canvi d’una cadira al Consolat», i que «si continua blindant i mantenint Le Senne com a president seran còmplices de la violència i el feixisme».