El Pi: «No es pot perdre la dignitat en temes tan sensibles com la Memòria per estar a les ordres de VOX i la ultradreta»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, s’ha mostrat contundent amb la intenció del PP i VOX de derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears: «Quan es juguen la cadira tant PP com PSOE són capaços de pactar amb els extrems i aprovar-los qualsevol iniciativa. En aquest cas, carregar-se la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears».

«Aquesta llei és molt necessària», explica Salas, «perquè qualsevol persona pugui recuperar un avantpassat perdut o desaparegut i, sobretot, pugui reivindicar la seva memòria com a víctima, sigui d’un bàndol o de l’altre». «No poden jugar ni amb la memòria, ni amb la dignitat de les persones», insisteix.

«La Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic, proposada pel Partit Popular, va ser fruit d’un consens, un reconeixement a totes les víctimes, un debat de tots els grups polítics i on es varen fer esmenes perquè tothom és sentis identificat», explica. «No podem estar d’acord amb la derogació d’aquesta llei», remarca.

«Un govern sense dignitat no és un govern. No es pot perdre la dignitat en temes tan sensibles com aquest per estar a les ordres de VOX i la ultradreta», insisteix. «No ho podem consentir. Ara el consens brilla per la seva absència i el PP s’ha venut a VOX per conservar la cadira», ha sentenciat.