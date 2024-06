Sebastià Frau (Junts): «Som la garantia de lluita per les llibertats individuals i col·lectives»

«Som la garantia de lluita per les llibertats individuals i col·lectives, la defensa de l'oficialitat pel català a Europa i d'un estatus per a les illes de la Mediterrània que no són Estats», així resumeix Sebastià Frau, el candidat illenc a la llista de Junts Lliures per Europa, les propostes de la candidatura encapçalada per Toni Comin, a les eleccions europees del proper diumenge.

Junts Lliures per Europa ha defensat durant la campanya, el cost zero de les importacions i exportacions de mercaderies a les Balears: «necessitem que la UE ajudi el nostre territori a poder diversificar un model que no sols es basa en el turisme»,

També plantegen reduir paulatinament la pressió turística, «sense que això suposi que l’enemic és el turista, des d’un punt de vista individual; l’enemic és un sistema econòmic depredador que altera l’equilibri de la natura i ens impedeix als illencs i als nou vinguts, gaudir-ne. Com ja han des de l'extrema dreta: A l’estiu els illencs millor si quedam a casa i calladets».

Reclamen per a les Illes Balears l'estatus de regió ultraperifèrica per a les Illes de la mediterrània que no són estats. «Necessitam recursos econòmics per afrontar el canvi de model econòmic i social i una diversificació de l'economia. Plantejarem una reducció del pes econòmic del turisme del 30% en un termini gradual de 10 anys».