El Pi creu necessari limitar la compra d’habitatge per part d'estrangers

El candidat d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament Europeu, Jordi Prunés, ha expressat la seva «preocupació envers la manca d’habitatge» a les Illes Balears. «És una realitat que els joves tenen moltes dificultats per accedir a un habitatge, però aquesta situació ja s’ha expandit a la resta de la societat», ha explicat el candidat.

Prunés va assistir aquesta setmana a la presentació de les dades de Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) de l’Observatori de l’Emancipació Juvenil. Dades que manifesten que la mitjana del lloguer a les Balears és la més alta de l’Estat amb 1.313 euros.

«Els joves venim de l’impossible per anar cap a el més impossible. Els joves necessiten el 111% d’un salari mitjà per pagar un lloguer. Això és un dels arguments per demanar a Europa mesures excepcionals per intervenir en aquestes zones sobre poblades com són les Illes Balears i garantir el dret a l’habitatge», ha assegurat el candidat d’El Pi a les eleccions europees.

«Ja fa temps que El Pi va proposar limitar la compra d’habitatges a no residents per frenar la saturació i la pressió humana de les Balears», explica Prunés. «És insostenible créixer en 300.000 habitants cada 15 anys. La gent de les Balears no troba on viure i hem de donar prioritat. Amb mesures com aquesta el preu de l’habitatge no seria tan car, que és el que provoca que molts de joves no es puguin emancipar», assenyala.

«Estam molt enfora de la mitjana europea pel que fa a salaris. Pareix que remuntavem, però no és així», ha explicat Prunés. «Fer vida aquí, a la gent d’aquí, de cada vegada ens és més dificil. Estam morint com a societat illenca i això requereix gent valenta que posi les Illes Balears al capdavant per donar solucions en aquest problema», ha sentenciat.