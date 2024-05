Els grups municipals de Palma rebutgen el paquet de mesures del PP contra la saturació turística

Els grups municipals de l'Ajuntament de Palma han rebutjat aquest dijous el paquet de mesures proposat pel PP per fer front a la saturació turística, que pretenien traslladar a la Mesa per al pacte social per la sostenibilitat.

Durant el ple municipal, s'han debatut conjuntament tres proposicions sobre turisme presentades pel PSOE, MÉS per Palma i Unidas Podemos, juntament amb la moció d'urgència del PP amb el seu paquet de mesures.

Els socialistes han demanat que es retiressin totes les propostes relatives al turisme previstes per debatre en aquest ple i que es convoqués el Consell Social de la ciutat per, posteriorment, debatre i votar totes les propostes en un ple extraordinari. No obstant això, aquesta sol·licitud ha estat rebutjada.

Així doncs, s'han rebutjat les mocions del PSOE, MÉS per Palma i Unidas Podemos, així com la moció del PP per elevar el debat a la Mesa per al pacte social. Igualment, segons ha explicat el tinent de batle Javier Bonet, la proposta es traslladarà a la Mesa com una iniciativa de l'Ajuntament de Palma.

En aquesta línia, el batle, Jaime Martínez, ha assenyalat que remetrà les propostes incloses en la moció a la presidenta del Govern, Marga Prohens, perquè puguin ser debatudes a la Mesa.

Vox ha votat en contra de la moció en considerar que és una «falta de respecte» que l'equip de govern anunciés als mitjans la proposta sense abans consultar-ho amb Vox. «Escoltar el partit que dona suport al govern és de sentit comú», ha declarat el regidor de Vox Ignacio Esteban durant el ple.

D'altra banda, MÉS per Palma, PSOE i Unidas Podemos han insistit que «ja hi ha dades» i que l'Ajuntament «no està proposant solucions sinó passant la pilota» a la Mesa. Així, el regidor socialista Xisco Ducrós ha criticat el batle per "no parlar amb ningú" abans de prendre decisions. «Fins i tot Vox li ho diu», ha afegit.