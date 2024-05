Ara Més - Ara Repúbliques: «Volem una Europa de la gent i els pobles, no de les grans corporacions»

La candidata d’Ara Més-Ara Repúbliques a les eleccions europees, Alice Weber, ha visitat la Fira de Binissalem amb el secretari general de MÉS per Mallorca. En aquest context, Weber ha manifestat el compromís dels ecosboniranistes amb el petit comerç i l’economia local.

Des d’Ara Més han recordat que fins ara la Unió Europea no ha cregut amb les petites PIMEs ni amb l’economia de proximitat, i ha treballat per la desregularització que només ajuda els grans. En aquest sentit, Weber ha subratllat que «el comerç arrelat al territori impulsa el consum de producte local, fila sinèrgies amb el sector primari i amb els productors de les illes, contribuint al consum local i a reduir les emissions vinculades a aquesta activitat».

Aprofitant la seva visita, la candidata ecosobiranista ha recordat que els eurodiputats dels partits d’Ara Repúbliques no han votat a favor dels Tractats de Lliure Comerç «a diferència dels del PP i PSOE», ja que segons ha afirmat «aquests Tractats només beneficien les grans corporacions europees, condemnant els petits empresaris i productors europeus a desaparèixer i perpetuen les condicions de pobresa dels treballadors dels tercers països».

Per això, Weber s’ha compromès amb «la revisió dels tractats de lliure comerç signats per la Unió Europea durant els darrers anys amb l’objectiu d’incloure clàusules mirall que garanteixin que les importacions de productes procedents de fora de la UE no suposen una competència deslleial per als productors autòctons, i no garanteixen els drets laborals ni polítics de la gent dels països emissors».

«Volem una Europa de la gent i els poble, no de les grans corporacions», han conclòs des de les files de la coalició de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Ara Eivissa.