El Pi: «Estam col·lapsats i Europa ha d’establir mesures per revertir aquesta situació»

El candidat d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament Europeu, Jordi Prunés, assegura que «darrere de la manifestació de dissabte hi ha, realment, la sensació que cada vegada és més dificil viure aquí, i estam morint com a societat».

El candidat assegura que «davant el model de descontrol del PP i PSOE, que ara intenten maniobrar quan tot col·lapsa, El Pi sempre ha defensat la necessitat d’una mirada illenca, de mantenir la identitat i la cultura nostra. Fórem la primera formació que, el 2022, va posar sobre la taula els reptes de la sobrepoblació i ningú ens va fer cas», assegura Prunés.

«Des d’Europa s’ha de possibilitar mesures com a excepcions per zones altament tensades, endurir la compra de segones residències de no residents, impulsar la diversificació econòmica i transitar a un turisme més sostenible i circular», ha assenyalat Prunés. Aquestes són les mesures que el candidat es compromet a impulsar si la Coalició per una Europa Solidària CEUS arriba al Parlament Europeu el pròxim 9 de juny. «Si continuam així, morirem d’èxit», ha sentenciat el candidat.