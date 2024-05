MÉS per Mallorca celebra la sentència del TSJIB que avala el model lingüístic escolar de les Illes Balears

MÉS per Mallorca ha expressat la seva satisfacció amb la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), que ha confirmat el model lingüístic escolar de les Illes i ha rebutjat la imposició d'un mínim del 25% de les hores lectives en castellà.

Els ecosobiranistes han destacat que aquest pronunciament és una demostració que la legislació educativa aprovada en la passada legislatura protegeix el sistema d'escola balear. Segons MÉS per Mallorca, l'enfocament de la legislació és assegurar que els alumnes rebin una educació de qualitat que garanteixi la plena competència en les dues llengües oficials en acabar l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Lluís Apesteguia, coordinador general del partit, ha citat l'estudi «Assoliment de la competència educativa en expressió oral en avaluació del diagnòstic a sisè de primària el curs 2017-2018», elaborat per l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE). Segons aquest estudi, entre els alumnes de 11 i 12 anys, només el 54,7% aconsegueix un nivell acceptable o satisfactori en català oral, mentre que en castellà aquesta xifra arriba al 74,6%. Amb aquestes dades, Apesteguia ha subratllat que reclamar més hores de castellà equival a defensar el dret a la ignorància dels infants, un dret que cap progenitor pot reivindicar, independentment de la seva ideologia, ja que el Govern té l'obligació de protegir els drets dels menors.

Els ecosobiranistes s'oposen fermament al pla de segregació lingüística proposat pel Govern de Margalida Prohens. MÉS per Mallorca argumenta que totes les dades indiquen que és el català la llengua que necessita més presència per assegurar una competència adequada. Per això, han reiterat la seva petició al Govern perquè abandoni aquest pla «que no han demanat les famílies, que ha estat rebutjat per la comunitat educativa i que només servirà per destinar més diners a una vuitena d'escoles concertades», segons ha afirmat la diputada Maria Ramon.

Finalment, Ramon ha insistit que «el català ha de ser el pal de paller del nostre sistema escolar pels drets dels infants i dels joves, i perquè representa un fet d'absoluta normalitat: que l'educació d'un país sigui en la llengua pròpia del país».